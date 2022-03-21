شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تنفى ارتداء رواد فضاء ملابس صفراء دعما لأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس المزاعم التى تشير بأن 3 رواد فضاء ارتدوا ما بدا أنه ألوان العلم الأوكراني باعتباره بيانًا محتملاً ضد الحرب الجارية، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية.

ارتدى رواد الفضاء الثلاثة، دينيس ماتييف وأوليج أرتيمييف وسيرجي كورساكوف ، بدلات صفراء وزرقاء زاهية أثناء صعودهم إلى محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة الماضي حسبما نقل موقع The verege.

وسارعت وكالة Roscosmos إلى نبذ أي تقارير تشير إلى أن رواد الفضاء ارتدوا الألوان تضامنًا مع أوكرانيا، وكتبت الوكالة في منشور مترجم على تليجرام عبر موقع سبيس دوت كوم، "تم الاتفاق على تصميم الزي الرسمي قبل فترة طويلة من الأحداث الجارية." يقول المنشور إن اللونين الأصفر والأزرق هما نفس الألوان في شعار جامعة بومان موسكو الحكومية التقنية، وهي الجامعة الأم لرواد الفضاء الثلاثة.

وفي منشور منفصل على تليجرام، شاركت روسكوزموس صورة لأرتيمييف وهو يرتدي بدلة صفراء خلال رحلته الأولى في عام 2014.

وبالمثل أضاف رئيس روسكوزموس، دميتري روجوزين، أن الثلاثة كانوا يمثلون جامعتهم ، وليس أوكرانيا.

وكتب على تويتر: "لن نجبر تحت أي ظرف من الظروف رواد الفضاء من خريجي جامعة بومان على عدم ارتداء ألوان شعار النبالة لجامعتهم".

لم يشر رواد الفضاء إلى أي معنى وراء الألوان خلال مؤتمر صحفي تم بثه مباشرة بعد وصولهم. تجاهل أرتيمييف سؤالا عن ألوان بدلاتهم قائلا مازحا: "لقد حان دورنا لاختيار لون. الحقيقة هي أننا تراكمت لدينا الكثير من القماش الأصفر ، لذلك كنا بحاجة لاستخدامه ".

وصل رواد الفضاء الثلاثة إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس -21 التي انطلقت من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، تم استقبالهم بحرارة من قبل زملائهم من أفراد الطاقم الألمان والروس والأمريكيين على متن محطة الفضاء الدولية على الرغم من التوترات بين روسيا ودول أخرى.

أحد أعضاء الطاقم هو رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي، ومن المقرر أن تعيده مركبة فضائية روسية مع رائدي الفضاء بيوتر دوبروف وأنتون شكابلروف إلى الأرض في 30 مارس.

وتقول روسيا إنها ستعيد Vande Hei كما هو مخطط لها، على الرغم من التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك.