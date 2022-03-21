شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة فوكسكون الموردة لشركة آبل تستأنف عملياتها العادية فى شنتشن بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Foxconn ، المورد الرئيسي لشركة أبل، إنها استأنفت "بشكل أساسي" عملياتها العادية في أهم فروعها في مدينة Shenzhen الصينية بعد الاضطرابات الناجمة عن تفشي Covid-19، حسبما ذكرت الشركة يوم الاثنين.

وقالت أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم يوم الأربعاء الماضى إنها استأنفت بعض الإنتاج والعمليات في حرمها الجامعي في شنتشن بعد الترتيب لبعض الموظفين للعيش والعمل في فقاعة، وهو ترتيب طلبته الحكومة المحلية في الوقت الذي تكافح فيه انتشار Covid-19.

وقالت الشركة في بيان لها إنه وفقًا لإشعار حكومي، فقد "استأنفت بشكل أساسي أوامر العمل العادية وعمليات الإنتاج" في حرمها الجامعي الرئيسي مثل منطقتي Longhua وGuanlan بالمدينة.

وأضافت أن هذا يحدث "في إطار فرضية الالتزام بسياسات الوقاية من الوباء والتنفيذ الصارم للوقاية من المرض والسيطرة عليه"، ووفقًا لوثيقة الشركة الداخلية التي راجعتها رويترز، يجب على الموظفين في منطقة "المخاطر العالية" في فوتيان مواصلة العمل من المنزل.

وذكرت مصادر سابقًا أن جزءًا صغيرًا فقط من إنتاج شركة Foxconn لأجهزة أيفون من شركة أبل في الصين يتم في مدينة Shenzhen الجنوبية ، حيث تحدث الغالبية في مدينة Zhengzhou في مقاطعة Henan بوسط البلاد.