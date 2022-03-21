مايكروسوفت تطلق كاميرا “أعمال” جديدة بمواصفات مميّزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 01:46 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة مايكروسوفت عن الكاميرا الذكية Smart Camera الجديدة المخصصة للوحة البيضاء التفاعلية Surface Hub 2 للأعمال.

وستباع الكاميرا الذكية بسعر يبلغ 800 دولار أميركي، حيث تمتاز بعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع 136 درجة وبدقة وضوح 12 ميغابيكسل، مما يسهم في تحسين جودة اجتماعات الفيديو.

كما تتميز الكاميرا الجديدة بالعديد من خصائص الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح مثلا إظهار كل أعضاء الفريق في الصورة خلال اجتماعات الفيديو، وكذلك تصحيح أية تشوهات في الصورة أوتوماتيكيا، وذلك بفضل المعالج، الذي يمتاز بقدرة حوسبية تبلغ 1 تيرافلوب.

وخلال الشهر الماضي أعلنت مايكروسوفت عن توفير أحدث أجهزة Microsoft surface laptop وSurface Pro 8 للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط.

أمّا منتجات Surface الجديدة فصُممت لتكون أجهزة حديثة وأساسية للقوى العاملة الهجينة اليوم، وهي تُسهم بمواصفاتها في زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار وإمكانية الوصول لمختلف التطبيقات التكنولوجية بهدف تمكين الجميع ومن ضمنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، بموثوقية آمنة تحمي المستخدمين من جميع الاختراقات بالحلول التقنية المستدامة.

وفي كانون الثاني الماضي أعلنت شركة مايكروسوفت كورب عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني- 3 أشهر- من العام المالي الحالي اي بنهاية شهر ديسمبر 2021.

وأتت إيرادات وأرباح إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية أعلى من توقعات المحللين.

اذ بلغ صافي أرباح مايكروسوفت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 18.77 مليار دولار بما يعادل 2.48 دولار للسهم الواحد، مقابل 15.46 مليار دولار بما يعادل 2.03 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 2.31 دولار للسهم.

وقالت مايكروسوفت إن إيراداتها خلال الربع الثاني زادت بنسبة 20% إلى 51.73 مليار دولار مقابل 43.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.