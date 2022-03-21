شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحكمة العليا البرازيلية ترفع الحظر عن تطبيق تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى القاضي في المحكمة العليا البرازيلية الذي أمر بحظر تطبيق المراسلة تلغرام في البلاد الحكم الأحد، بعد امتثال شركة التكنولوجيا لأوامر قضائية بإجراء تغييرات على منصتها حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وكتب القاضي ألكسندر دي موراييس في وثيقة أصدرتها المحكمة "نظرا إلى أن (التغييرات التي طلبتها المحكمة) نفذت، ألغيت قرار التعليق التام والكامل في البرازيل لتشغيل تليجرام".

وكان القاضي حظر الجمعة تطبيق المراسلة الشهير "تليجرام" الذي يستخدمه الرئيس جايير بولسونارو على نطاق واسع.

ولم يدخل أمر حظر التطبيق في كل أنحاء البلاد حيز التنفيذ فعليا، وكان متاحا طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد أمر التعليق، اعتذر مؤسس الشركة بافيل دوروف للمحكمة العليا مشيرا إلى "مشكلة اتصال". وطلب من المحكمة مهلة جديدة لتلبية مطالب القضاء البرازيلي.

والسبت، أمهل القاضي هذا التطبيق 24 ساعة للامتثال للقانون وبالتالي تجنب الحظر.

وتضمنت التغييرات تعيين ممثل قانوني للشركة في البرازيل ومسح بعض الملفات الشخصية وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها المنصة لمكافحة المعلومات المضللة.

ورد الرئيس البرازيلي بولسونارو السبت على القرار، معتبرا إياه "غير مقبول".