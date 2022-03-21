شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يختار مارك زوكربيرج الموظفين الجدد لتعينهم؟.. اعرف المواصفات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مارك زوكربيرج أحد أشهر الرؤساء التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، حيث تمتلك Meta - المعروفة سابقًا باسم فيس بوك - منصات مثل واتس آب وانستجرام وفيس بوك التي يستخدمها المليارات في جميع أنحاء العالم يوميًا.

وقد شارك زوكربيرج، الذي بدأ فيس بوك، من غرفة سكنه في هارفارد بعض النصائح لطلاب الجامعات وقدم أيضًا نظرة ثاقبة عما يبحث عنه في شخص ما عندما يقوم بتعيينهم، حيث يفصل تقرير صادر عن CNBC مقابلة أجراها زوكربيرج مع بودكاست.

وفي البودكاست استضافه عالم الكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ليكس فريدمان، قال زوكربيرج إنه عندما يكون شخص ما في الكلية، فإن أهم قرار يمكنهم اتخاذه هو من يقضون الوقت معهم.

وأوضح زوكربيرج: "أنت تصبح الأشخاص الذين تحيط بهم"، وقال زوكربيرج في المقابلة: "أعتقد أنه من المحتمل أن يكون الأشخاص أيضًا، بشكل عام، يركزون على الموضوعية، وربما لا يركزون بدرجة كافية على الاتصالات والأشخاص الذين يبنون علاقات معهم بشكل أساسي".

وقال زوكربيرج أيضًا إنه يحاول إعطاء الأولوية للعلاقات على الأهداف، فعندما يقوم بتقييم مرشح لوظيفة ما، فإنه في الواقع يتخيل أنه ليس رئيسه ولكن ما سيكون عليه العمل لهذا الشخص وقال: "سأوظف شخصًا ما ليعمل لدي فقط إذا رأيت نفسي أعمل معهم".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Meta كذلك سبب اختياره للقيام بذلك، تساعد هذه الإستراتيجية، حسب زوكربيرج، في تعزيز بيئة أكثر إنتاجية، وقال زوكربيرج إن العثور على التوافق الشخصي أمر مهم، حيث يتم تحقيق الأهداف بشكل أفضل معًا إذا كنت تعمل مع أشخاص يشاركونك قيمك على المستوى الإنساني.