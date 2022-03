افضل تطبيقات Widgets للساعة على اندرويد 2022

تطبيقات Widgets الساعة على اندرويد على الرغم من سهولة المطلب الا ان الأمر محير عند ترشيح تطبيق معين او تطبيقات معينة حتى نستطيع تغطية كل الأذواق، هواة تخصيص الشاشة الرئيسية لهواتفهم يعرفون المعاناة في هذه النقطة بشكل كبير، في هذا المقال نريد ان نساعد على حل معضلة بلا حل ولذلك سنقدم مجموعة من تطبيقات اختصارات الساعة او تطبيقات Widgets للساعة على هواتف اندرويد قد تكون هذه مكتبتنا لأفضل تطبيقات Widgets ساعة لبداية عام 2022، فتابع معنا.

KWGT و KWLP

من منا لا يعرف تطبيقي الـWidgets والإختصارات الأفضل على اندرويد، تطبيقان بهدف رئيسي واحد وهو تقديم تصميم مميز لشاشتك الرئيسية، بالطبع ستحتاج النسخ المدفوعة منهم ولكن تطبيقات KWGT وKLWP من التطبيقات المميزة فيما بتعلق بعنوان تطبيقات Widgets بسبب مكتبتهما الواسعة من الإضافات ومن التصاميم ولا تتعجب ان ذكرنا بعض الإضافات الخاصة بهم في هذا المقال ففي النهاية لا أفضل منهما في هذا المقال.

UCCW

تطبيق آخر من تطبيقات Widgets الخاصة، يعمل بنظام What you see is what you get، أي أنه ما تراه على الشاشة أمامك هو ما تحصل عليه من التطبيق لذلك نعتبر هذا تطبيق مميز جدًا لتجربته، فيما نعتبر أمر ويدجتس الساعة أمرًا محيرًا هذا التطبيق سيساعدك بشكل كبير من أجل تخصيص شاشتك الرئيسية كما تحب وبالطبع له حزم مختلفة لتجربها ولتخصيص شاشتك الرئيسية كما تحب وهذا التطبيق من التطبيقات السهل ترشيحها جدًا.

1Weather

تطبيق طقس وأكيد هو من تطبيقات Widgets الساعة والطقس، تطبيق مميز فيما يخص أمور الطقس والتوقعات لدرجة الحرارة في الأيام المقبلة وفي يومك، في نفس الوقت به مجموعة من الويدجتس الجيدة التي تجمع بين الطقس والساعة بتصاميم مميزة ومتنوعة، خاصة انها كلها قابلة للتخصيص والتعديل بحريتك فهذا أمر جيد، التطبيق مجاني مع وجود نسخة مدفوعة ان احتجتها قم بشراءها لن تضايقك وستعجبك بشكل عام.

Android 12 U for KWGT

تطبيق من حزم تطبيقات Widgets الخاصة بتطبيق KWGT وبسعر 20 جنيه فهو تطبيق مميز جدًا، يحمل لك تصميمات Android 12 الجديدة من جوجل، الساعة الجديدة والطقس الجديد وكل التصاميم التي أبدعتها جوجل في نظام اندرويد 12 الجديد، اذا كنت تستعمل تطبيق KWGT سيكون هذا التطبيق من التطبيقات التي يمكنك استعمالها بدون مشاكل.

Android 12 Clock Widgets

تطبيق آخر من تطبيقات Widgets الساعة بتصميم اندرويد 12 أيضًا، انظر فنظام اندرويد 12 حمل عدة تصميمات للساعة بعدة أشكال، سواء شكل دائري او شكل مزخرف او أي شكل آخر، ويدجتس الساعة من اندرويد 12 مميزة بشكل كبير، لذلك قررنا ان نرشح تطبيق آخر بتصميم اندرويد 12 لإعجابي بهم، فنرشح لك هذا التطبيق المميز لتستعمله.

ان فكرت في الأمر فإن تطبيقات Widgets الساعة بشكل عام متنوعة على اندرويد وان حاولنا حصرها فاننا سنحتاج لسيرفر كامل ليحتوي على بيانات المقال، فكل فترة سنحاول ان نعطيك مجموعة من التطبيقات الجيدة، هل هناك أفضل منها؟ يمكن ان تكون الإجابة نعم ما هو زوقك؟ لكننا سنحاول في كل مقال ان نعطيك الأفضل، تابعنا للمزيد من المقالات الجيدة والمزيد من مقالات التطبيقات المتنوعة سنحاول ان نغطي لك كل شيء في مقالاتنا فأهلًا بك.