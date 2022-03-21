شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن أول هاتف ذكي قابل للطي من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن هاتف Google Pixel Notepad سيكون أول هاتف ذكي قابل للطي من فئة بكسل ، حيث سيبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2022.

ووفقًا لما نشرته المسرب TheGalox ، "سيبدأ إنتاج Pixel Notepad في الربع الثالث من عام 2022، وسيكون السعر المستهدف هو 1399 دولارًا "، وقد انتشرت الشائعات حول أول هاتف ذكي جوجل Pixel قابل للطي منذ فترة طويلة.

ووفقًا لتقرير صادر عن NotebookCheck ، قد يتم إطلاق جوجل Pixel Notepad في شهر أكتوبر تقريبًا جنبًا إلى جنب مع سلسلة جوجل Pixel 7، ويقترح التقرير أيضًا أن جوجل Pixel Notepad القابل للطي ، والذي يحمل الاسم الرمزي "pipit" ، يُقال إنه مدعوم من الجيل التالي من شرائح Tensor التي ستدعم أيضًا سلسلة جوجل Pixel 7، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، Tensor هي مجموعة شرائح جوجل الداخلية التي ظهرت لأول مرة مع سلسلة جوجل Pixel 6.

كما تمت مشاركة جدول زمني مماثل من قبل روس يونج، المحلل والرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants (DSCC)، ووفقًا لتغريدة سابقة لـ Young ، سيبدأ Pixel القابل للطي من جوجل في إنتاج اللوحات في الربع الثالث من عام 2022، وذكر أيضًا أن عملاق التكنولوجيا سيطلق الجهاز في الربع الرابع من عام 2022.

وعندما يتعلق الأمر بمواصفات الهاتف الذكي، يدعي يونغ أن الجهاز سيحتوي على شاشة مع معدل تحديث 120 هرتز، على غرار الهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج، وهو يعتقد أيضًا أن الهاتف الذكي القادم القابل للطي من جوجل قد يكون أصغر من الجيل الحالي Samsung Galaxy Z Fold3.

ووفقًا للتقارير السابقة، يقال إن جوجل تخطط لإضافة زوج من كاميرات الصور الشخصية تحت الشاشة إلى جانب عدد قليل من أجهزة الاستشعار تحت الشاشة، ووفقًا لطلب براءة الاختراع الذي اكتشفه LetsGoDigital ، يخطط عملاق التكنولوجيا لدمج Samsung Galaxy Z Fold 3 مثل الكاميرا تحت الشاشة على هاتفه الذكي، وعلى الرغم من أن براءة الاختراع لا تكشف عن التكنولوجيا الدقيقة التي تخطط الشركة لاستخدامها ، إلا أنه يشاع أن جوجل ستقرن شاشة انبعاثية بفتحة صغيرة لكاميرا سيلفي غير انبعاثية والتي ستسمح للضوء بالوصول إلى مستشعر الكاميرا.

وقدمت جوجل أيضًا براءة اختراع لتقنية الكاميرا تحت الشاشة مرة أخرى في مايو 2021، لكن هذه التكنولوجيا باهظة الثمن وكانت سترفع سعر الهواتف الذكية بشكل كبير، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون التكنولوجيا المستخدمة في طلب براءة الاختراع الأخير فعالة من حيث التكلفة بالنسبة لشركة جوجل.