شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف ترى من أحب فيديو TikTok الخاص بك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من منشئي محتوى TikTok سواء محترفًا أو كنت تستمتع فقط بنشر مقاطع فيديو لقطتك للأصدقاء والعائلة، فبالتأكيد ستكون في انتظار تفاعل مع مقاطع الفيديو التي تنشرها، ولكن ما مقدار ما تحصل عليه ومن من؟ فإن معرفة من أحب TikTok الخاص بك هو أمر يحتاج لبعض الخطوات التي نقدمها لك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيف ترى من أحب TikTok الخاص بك على الهاتف كيف ترى من أحب TikTok الخاص بك على الهاتف سواء كنت تستخدم TikTok على أيفون أو أندرويد، فإن الخطوات لمعرفة من أحب مقاطع الفيديو الخاصة بك هي نفسها.

1. ابدأ تطبيق TikTok ثم اضغط فوق أيقونة الملف الشخصي في أسفل اليمين.

2. في صفحة ملف التعريف الخاص بك، اضغط فوق مقطع الفيديو الذي تريد التعرف عليه.

3. اضغط على أيقونة التعليقات على الجانب الأيمن من الشاشة.

4. من المفترض أن ترى جميع التعليقات التي تركها الأشخاص على الفيديو الخاص بك، وفي الجزء العلوي من التعليقات، اضغط فوق الإعجابات.

يتغير العرض ليُظهر لك كل من أبدى إعجابه بالفيديو الخاص بك، ويمكنك هنا الضغط فوق أي مستخدم لرؤية صفحة ملفه الشخصي، أو يمكنك الضغط فوق "متابعة" لمتابعته. كيف ترى من أحب TikTok على جهاز الكمبيوتر بينما يمكنك أن ترى بشكل مباشر من أحب كل مقطع من مقاطع الفيديو الخاصة بك على تطبيق الهاتف المحمول، فإن رؤية من أحب TikTok الخاص بك أمر أكثر تعقيدًا على الكمبيوتر، سواء كنت تستخدم تطبيق سطح المكتب أو TikTok في متصفح الويب.

هذا لأن TikTok لم يضيف علامة تبويب الإعجابات إلى عرض التعليقات على الكمبيوتر، وبدلاً من ذلك، تحتاج إلى التمرير عبر صندوق الوارد الخاص بالإشعارات.

1. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ابدأ تطبيق TikTok أو افتح TikTok في متصفح.

2. اضغط فوق رمز Inbox في الجزء العلوي الأيسر، بجوار رمز الحساب.

3. اضغط فوق الإعجابات.

يمكنك الآن التمرير عبر إعجاباتك لرؤية جميع المستخدمين الذين أحبوا مقاطع الفيديو الخاصة بك، لكن هذه قائمة بكل ما أعجبك على جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك؛ لم يتم تنظيمها أو تصنيفها حسب مقاطع فيديو معينة، ومع ذلك، يمكنك مشاهدة جميع المستخدمين الذين أحبوا المحتوى الخاص بك.