شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف خطوات إعادة تشغيل Touch Bar على جهاز Mac عندما يتوقف عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Touch Bar في MacBook إضافة مميزة لجهاز MacBook Pro، لكن العديد من المستخدمين يجدون أنه ليس مفيدًا دائمًا، وبالنسبة للعديد من المستخدمين، فهو عرضة للتجمد أو عدم الاستجابة في بعض الأحيان، وإذا كنت تواجه أحيانًا بعض الثغرات في Touch Bar، فتأكد من أنه من السهل إصلاحها دون إعادة تشغيل MacBook، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية إعادة تشغيل Touch Bar على جهاز Mac كيفية إعادة تشغيل Touch Bar على جهاز Mac 1. ابدأ Finder ثم ابحث عن "نشاط"، اضغط ضغطا مزدوجًا فوق مراقب النشاط عندما تراه في Finder.

3. انقر فوق X أعلى نافذة مراقب النشاط ثم اضغط فوق "إنهاء" لتأكيد رغبتك في إيقاف تشغيل الخدمة، وستتم إعادة التشغيل على الفور.

اختبر Touch Bar إذا كان لا يزال لا يعمل، فأعد تشغيل Touch Bar عبر تطبيق Terminal:

1. ابدأ Finder ثم ابحث عن "Terminal"، اضغط ضغطا مزدوجًا فوق Terminal عندما تراها في Finder.

2. في نافذة Terminal، اكتب sudo pkill TouchBarServer؛ واضغط على Enter.

3. سيُطلب منك إدخال كلمة مرور المسؤول الخاصة بك، ادخلها الآن.

4. اكتب sudo killall "ControlStrip" ؛ واضغط على Enter.

يجب إعادة تشغيل Touch Bar والعمل بشكل طبيعي مرة أخرى.