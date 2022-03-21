شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تسجل رقما قياسيا جديدا مع طائرة Falcon 9 المعززة للمرة الثانية عشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجلت SpaceX رقمًا قياسيًّا جديدًا لإعادة استخدام معزز صاروخي هذا الأسبوع عندما استخدمت معزز Falcon 9 في مهمتها الثانية عشرة، وتم استخدام المعزز كجزء من إطلاق الشركة Starlink الذي حمل 53 قمرًا صناعيًّا في المدار للانضمام إلى كوكبة القمر الصناعي Starlink، وفقا لتقرير digitartlend.

وتم الإطلاق من مجمع الإطلاق الفضائى 40 (SLC-40) في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

وتم نقل 53 قمرا صناعيا من Starlink إلى مدار أرضي منخفض بواسطة Falcon 9، مع المرحلة الأولى المعززة بمناسبة إطلاقها وهبوطها الثاني عشر، وهذه هي أكثر الأوقات التي تتم فيها إعادة استخدام معزز واحد حتى الآن، كما شارك SpaceX على Twitter.

وتم استخدام الداعم سابقًا في تسع بعثات أخرى من Starlink، بالإضافة إلى مهمة RADARSAT Constellation، ومهمة Crew Dragon Demo-2 الشهيرة والتي كانت أول عرض توضيحي للطاقم لكبسولة طاقم SpaceX الجديدة في عام 2020.

ومع إطلاق 53 قمرا صناعيا من Starlink، والتي تم نشرها بنجاح في المدار، وأصبح العدد الإجمالى لأقمار Starlink الآن أكثر من 2300، وتعمل هذه الأقمار الصناعية معًا لتشكيل شبكة توفر وصولًا عالميًّا إلى الإنترنت عبر النطاق العريض عبر برنامج Starlink.

وهو حاليًا في مرحلة تجريبية ومتوفر في 29 دولة، ويشتري العملاء طبقًا خاصًّا للوصول إلى الخدمة، والتي يمكنها بعد ذلك توفير الوصول إلى الإنترنت حتى فى المناطق النائية أو البعيدة عن الطريق.