شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخفى صورك ومقاطع الفيديو المحرجة في صور جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يبحث مستخدمي الهواتف عن الخصوصية خاصة إذا تعلق الأمر بالصور والفيديوهات الشخصية وحمايتها من التطفل، والتقليل المخاطر يلجأ البعض إلى حذف اللقطات، لكن بعض الصور قد تكون لدى البعض أغلي من أن يتم مسحها، لحسن الحظ هناك طرق لتقليل المخاطر مع الاحتفاظ بالصور.

من بين أكثر الطرق المفيدة التي يتم توفيرها بواسطة صور Google. إذا كنت واحدًا من بين أكثر من مليار شخص استخدموا الخدمة ، فيمكنك حماية اللقطات الخاصة بك من أعين المتطفلين باستخدام ميزة Locked Folder.

العناصر الموجودة في المجلد المقفل الخاص بك مخفية من شبكة الصور والذكريات والبحث والألبومات. كما أنها غير مرئية للتطبيقات الأخرى الموجودة على جهازك والتي يمكنها الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

إليك كيفية استخدام الميزة:

1. إعداد مجلد مغلق.

إذا كنت تريد استخدام الميزة ، فأنت بحاجة أولاً إلى إعدادها.

افتح تطبيق صور Google على جهازك. ستحتاج إلى Android 6 أو إصدار أحدث لاستخدام هذه الميزة.

انتقل إلى المكتبة ثم الأدوات المساعدة ثم المجلد المقفل.

انقر فوق إعداد مجلد مغلق.

اتبع التعليمات لفتح جهازك. إذا لم يكن لديك قفل شاشة معدًا لـجهازك ، ستحتاج إلى إعداد واحد باتباع هذه الخطوات.

2. انقل المحتوى الخاص بك إلى المجلد المقفل الخاص بك.

افتح صور Google وحدد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد وضعها في المجلد المقفل. إذا كنت تريد أيضًا نقل العناصر من Trash إلى Locked Folder ، فأنت بحاجة أولاً إلى استعادة المحتوى من المهملات.

اضغط على زر (⋮) في أعلى يمين النافذة.

انقر فوق نقل إلى مجلد مغلق. لاحظ أنه سيتم حذف النسخ الاحتياطية السحابية لهذا المحتوى.

اضغط على نقل.

إذا كان لديك جهاز Pixel 3 أو أحدث، فيمكنك أيضًا حفظ المحتوى في Locked Folder مباشرة من كاميرا Pixel.

اتبع هذه الخطوات للقيام بذلك:

افتح تطبيق كاميرا Pixel.

في الجزء العلوي الأيسر من النافذة، انقر فوق معرض الصور ثم مجلد مؤمن.

التقاط صورة. سيتم حفظ الصورة أو الفيديو تلقائيًا في مجلد مغلق.