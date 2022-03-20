شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل لديها خطة بمليار دولار لبناء القدرة الرقمية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصلت شركة جوجل كابلًا بحريًا إلى توجو، أول دولة في غرب إفريقيا تقدم خدمات الهاتف المحمول التجارية من الجيل الخامس، وتم توصيل كابل الإنترنت تحت سطح البحر Equiano، وهو جزء من برنامج جوجل الذي تبلغ تكلفته مليار دولار لبناء القدرات الرقمية في القارة، بالدولة التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، من المفترض أن يخدم الكابل نيجيريا وناميبيا وجنوب إفريقيا في وقت لاحق من هذا العام. كما يربط إفريقيا بأوروبا عبر البرتغال.

كما من المتوقع أن يساعد الكابل الجديد توجو في مضاعفة سرعات الإنترنت بحلول عام 2025. بالإضافة إلى خفض أسعار الإنترنت بنحو 14 في المئة، وذلك وفقًا لبحث من Africa Practice و Genesis Analytics بتكليف من جوجل.

وقالت وزيرة الاقتصاد الرقمي في توجو، سينا لوسون: رؤيتنا هي أن نصبح مركزًا رقميًا ونحن بحاجة إلى الاتصال، يوفر لنا هذا الكابل قدرًا هائلًا من السعة، يمكننا بيع سعة بالتجزئة إلى بلدان أخرى.

ويوفر الكابل بمجرد تشغيله عرضًا تردديًا أكبر بمقدار 20 مرة من أي دولة أخرى في غرب إفريقيا، كما يساعد في إيجاد ما يقرب من 37 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2025.

وقالت رئيسة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فيرا سونجوي: هذا النوع من سرعات الإنترنت يضعك في نفس المستوى من القدرة التنافسية مثل نظرائك في العالم الغربي.

وتعد توجو من بين أعلى تكاليف بيانات الهاتف المحمول على المحتوى عند 8.64 دولار لكل جيجابايت.

وقالت لوسون: تأمل توغو في جذب أنشطة تجارية جديدة والمساعدة في تنمية صناعة الشركات الناشئة في البلاد من خلال زيادة سرعات الإنترنت.



جوجل تجلب كابلها الجديد تحت سطح البحر إلى إفريقيا جوجل تجلب كابلها الجديد تحت سطح البحر إلى إفريقيا تعد توجو مركزًا لوجستيًا في غرب إفريقيا حيث يوجد بها أكبر ميناء في المنطقة ويقع ضمنها المقر الرئيسي لكل من Ecobank Transnational و Asky Airlines.

وتخطط الدولة لتصبح مركزًا رقميًا إقليميًا من خلال برنامج الرقمنة الوطني “توغو الرقمية 2025” الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على زيادة الاتصال.

وقالت جوجل: تؤكد هذه الخطوة التزامنا بالقارة الأفريقية لدعم التحول الرقمي في إفريقيا، وتتماشى مع جهود الدولة المستمرة لتعزيز الشمول الرقمي لأفريقيا.

وأصبحت توجو أول دولة في غرب إفريقيا تطلق شبكة 5G في عام 2020، وتضاعف انتشار الإنترنت في توجو ثلاث مرات تقريبًا في السنوات الأخيرة، من نحو 7 في المئة في عام 2017 إلى نحو 20 في المئة في عام 2020.

وقالت لوسون: يتعلق الأمر بحقيقة أننا نمتلك قدرًا كبيرًا من السعة التي تكون رخيصة جدًا وسريعة جدًا، ينخفض سعر الوصول إلى الإنترنت بينما تزداد أيضًا السعة المتوفرة في المنزل.