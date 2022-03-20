كما في خدع السحر.. تطوير درع يُخفي الأجسام تمامًا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تواصل التكنولوجيا سلسلة الإبهار و “العجائب” من خلال الكشف عن اختراعات وابتكارات مدهشة في مجالات مختلفة. وآخر هذه الابتكارات تطوير درع وظيفته إخفاء الأشياء خلفه بالكامل.

وقد طوّرت شركة Invisibility Shield Co التي تتخذ من لندن مقرا لها هذا الدرع، وتستخدم مجموعة عدسات خاصة لإعادة توجيه الضوء؛ مما يجعل أي أشياء أو أشخاص يختبئون خلفها ”غير مرئيين“.

والى الآن، طُوّر 25 درعًا كامل الوظائف، ويموّل الفريق القائم على المشروع فكرته من خلال حملة دعم عبر موقع Kickstarter لتطوير المزيد من تلك الدروع، بحسب ما كشفت عنه صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال فريق العمل: ”لقد مررنا بتجارب متكررة لا حصر لها، واختبرنا الكثير من المواد، وعانينا كثيرا من الفشل، ومع الوقت تمكنّا من تطوير عملية تصنيع موثوقة وقابلة للتطوير وفعالة، وإنشاء ما نعتقد أنه أفضل دروع إخفاء تم صنعها على الإطلاق“.

ويستخدم درع الاختفاء مجموعة عدسات خاصة لتوجيه الكثير من الضوء المنعكس من الكائن أو الشخص المختبئ خلفه بعيدًا عن المراقب، وإرساله بشكل جانبي عبر وجه الدرع إلى اليسار واليمين.

أمّا أساس فكرة عمل الدرع فهو استقبال الضوء وإحداث انكسارات في مساراته ما بين الأمام والخلف، حتى يتمكن الدرع وعبر زوايا ضوئية معينة من إخفاء الأشخاص والأشياء التي تكون خلفه.

وبهدف تطوير الدروع، اختبر الفريق مجموعة متنوعة من أشكال العدسات المختلفة، بزوايا وأعماق وأشكال ومسافات فصل مختلفة، ويتميز التكرار النهائي بعدسات مستطيلة ومحدبة تعمل بالتوازي عبر لوح بوليمر.

كذلك، ذكر الفريق أن ”المواد المستخدمة في صنع الدروع مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة، وهي متينة للغاية، ومستخدمة بشكل شائع في اللافتات الخارجية والتطبيقات البحرية“، مشيرا الى أن الدروع تعمل بشكل أفضل في ظل خلفية موحدة، مثل العشب وأوراق الشجر والرمل والسماء، وأضافوا أن ”الخلفيات ذات الخطوط الأفقية المحددة تعمل بشكل جيد للغاية، ويمكن أن تكون هذه ميزات طبيعية مثل الأفق أو السمات التي صنعها الإنسان مثل الجدران أو القضبان أو الخطوط المرسومة“.

ويبلغ سعر درع الإخفاء الصغير مقاس 12 × 8 بوصة حاليًا 49 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبلغ سعر الحجم الكامل، الذي يبلغ 37 × 25 بوصة، 299 جنيهًا إسترلينيًا.