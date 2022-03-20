شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول كابل الإنترنت من جوجل إلى إفريقيا.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة جوجل إن كابلًا تحت البحر مملوكًا لها والذي من المنتظر أن يضاعف من سرعات الإنترنت للملايين في إفريقيا قد وصل إلى توجو يوم مؤخرا، في أحدث خطوة في مشروع متعدد السنوات لتوفير وصول أرخص للمستخدمين في جميع أنحاء القارة.

وقالت جوجل في بيان إن كابل Equiano، وهو الأول من نوعه الذي يصل إلى إفريقيا، شق طريقه من البرتغال وسيضاعف سرعة الإنترنت لسكان توجو البالغ عددهم 8 ملايين نسمة.

وقد يكون هذا وسيلة مساعدة للبلدان الأخرى التي من المقرر أن تستفيد منها في منطقة يرتفع فيها استخدام الإنترنت بسرعة ولكن الشبكات فيها غالبًا ما تكون بطيئة بشكل معوق وتشكل عبئًا على التنمية الاقتصادية.

وبحسب التقرير فإن الخط الجديد سيصل أيضًا إلى نيجيريا وناميبيا وجنوب إفريقيا، مع وجود فروع محتملة تقدم وصلات إلى البلدان المجاورة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بنهاية العام.

وتعد أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الأقل اتصالاً في العالم، حيث لا يزال حوالي ربع السكان يفتقرون إلى تغطية النطاق العريض للأجهزة المحمولة مقارنة بنسبة 7% على مستوى العالم، وفقًا لتقرير صادر عن GSMA Intelligence لعام 2020.

وتقع معظم البلدان في غرب إفريقيا في أسفل التصنيف العالمي للبنك الدولي فيما يتعلق باختراق الإنترنت، وستكون توغو أول من يستفيد، ومن المتوقع أن يخفض الكابل أسعار الإنترنت بنسبة 14% بحلول عام 2025، وفقًا لتقييم Africa Practice and Genesis Analytics الذي أجرته جوجل.

وقالت جوجل إن الكابل سيخلق بشكل غير مباشر 37 ألف وظيفة في توغو بحلول عام 2025 ويعزز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 193 مليون دولار.