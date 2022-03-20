شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مشروعا يسمح بمراقبة الأرض عبر كاميرات دقيقة فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الصين لإطلاق قمر صناعي، في يوليو، لاختبار تقنية جديدة تهدف إلى منح مستخدمي الهواتف الذكية الوصول الفوري تقريبا إلى الكاميرات العالية الدقة في الفضاء.

وووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال وانج مي، أستاذ هندسة الاستشعار عن بعد في جامعة ووهان وكبير مصممي برنامج القمر الصناعي "لوجيا-301"، إن هذه التقنية تعني إمكانية البث المباشر لأي منطقة أو حدث من المدار إلى جهاز محمول على الجانب الآخر من الكوكب مع تأخير لا يزيد على 10 دقائق.

كما أنه نقلا عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي نشرت التصريحات عن فريق العلماء المطور للتقنية، لا يمكن الوصول إلى هذا النوع من الخدمة في الوقت الحالي إلا في غرف الحرب لبعض أقوى الدول.

لكن وانج قال، "إن البرنامج يهدف إلى إتاحة هذا الوصول لأي شخص مجانا، وسنفتح الخدمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم".