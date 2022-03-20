شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح موجز الفيديو فى العروض التقديمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتيح ميزة مايكروسوفت الجديدة لبرنامج PowerPoint و Teams للمستخدمين قريبًا الفرصة لإدراج موجز فيديو في عروضهم التقديمية إليك كيف ستعمل.

أولاً، تتيح ميزة Cameo هذه من مايكروسوفت للمستخدمين تحديد مكان ظهور وجوههم من فيديو Teams في شرائح PowerPoint الحية. سيقدم أيضًا توصيات حول المكان المناسب لوضع الخلاصة ، أو إذا كانت هناك حاجة لتسجيل العرض التقديمي.

وتم الإعلان عن Cameo وعدد من الميزات المختلطة الأخرى لتطبيقات Microsoft Teams و أوفيس في Ignite في سبتمبر. اليوم، أصبحت ميزة Cameo التي طال انتظارها متاحة الآن لبرنامج Office Insider ولكنها ستتاح للجمهور في الربع الثاني من عام 2022، وفقا لمايكروسوفت حسبما نقل موقع Techbooky.

قطعة أخرى تقدمها مايكروسوفت في ميزات Cameo لـ Teams وPowerPoint هي "استوديو التسجيل"، باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن سرد قصة باستخدام مقاطع الفيديو، يهدف إلى المساعدة في الاجتماعات والتعاون غير المتزامن، وهو سيناريو أكثر شيوعًا في ترتيبات الأعمال المختلطة التي يتم تنفيذها في العديد من الشركات .

استوديو التسجيل متاح في PowerPoint بالفعل، كذلك هناك خطط قيد التنفيذ لدمج استوديو الحجاب والتسجيل قريبًا، والمساعدة في إنشاء المزيد من تجارب الاجتماعات "الحية" الجذابة، سواء كانت هذه العروض التقديمية ستتم مشاركتها مباشرة أو كعرض تقديمي مسجل مسبقًا، فإن مايكروع تقدم حلول لها.

توضح مايكروسوفت أن المستخدمين سيكونون قادرين على إنشاء "عرضهم التقديمي، وتحديد كيف وأين تظهر على الشرائح الخاصة بك باستخدام Cameo ، وتحسين الشرائح باستخدام المصمم، وتسجيل نفسك وأنت تتحدث إلى أي شريحة (شرائح) باستخدام استوديو التسجيل. وعندما يحين وقت تسليم رسالتك يتيح PowerPoint Live للآخرين رؤية تسجيلك كجزء من العرض التقديمي.

وفقًا لمايكروسوفت باستخدام Cameo مع استوديو التسجيل لإنشاء عرض تقديمي ، سيظل المقدم يظهر ويكون جزءًا من الاجتماع مثل العرض "المباشر"، ستكون التجربة المدمجة متاحة اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2022.

تقول مايكروسوفت أن "مدرب المتحدث" في Teams سيكون متاحًا للجمهور في الأشهر المقبلة، تستفيد ميزة مدرب المتحدث من الذكاء الاصطناعي لتوجيه المقدمين خلال العرض التقديمي لتحسين توصيل الرسائل، وتقديم ملاحظات حول اللغة المتكررة، واستخدام الكلمات الحشو، وتيرة الكلام، واستخدام الكلام الشامل، وغير ذلك الكثير.

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