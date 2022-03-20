شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. استحواذ جوجل على Raxium لإنشاء نظارات واقع معزز جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير جديدة عن أن شركة جوجل استحوذت على شركة ناشئة لمساعدتها في تطوير نظارات واقع معزز جديدة، وبحسب موقع The Information، استحوذت جوجل مؤخرًا على Raxium لمساعدتها في تطوير نظارات الـ AR المستقبلية.

وبحسب التقارير فقد يكون السبب الرئيسي وراء هذه العملية هو أن جوجل لم تنجح عند محاولة ابتكار مفهوم جديد وأفكار جديدة لتطوير نظارات الواقع المعزز، وهو ما يكشف عن حاجة جوجل للاستحواذ على شركات ناشئة لإضافة مواهب وتقنيات جديدة إلى خطوطها.

لكن حتى الآن لا توجد معلومات محددة حول التكلفة النهائية للعملية، لكن المعلومات السابقة تدعي أن عملية استحوذ جوجل على Raxium كانت في حدود المليار دولار.

وتركز الشركة الناشئة بشكل أساسي على تطوير شاشات microLED لنظارات الـ AR و VR، ويبدو أنها تدعي أنها حققت وحدات بكسل صغيرة تصل إلى 3.5 ميكرون، وهذا يعتبر أقل من بكسل OLED العادي.