شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيبك تتبرع بأسبوعين من عائدات Fortnite لإغاثة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق شركة "إيبك" موسم جديد من "فورتنايت"، وتتبرع بكل عائداته من الأسبوعين الأولين للجهود الإنسانية المتعلقة بأوكرانيا، سيستمر الإجراء من 20 مارس حتى 3 أبريل، وسيشمل جميع "عمليات الشراء بالمال الحقيقي" في اللعبة، مما يعني شراء نقود V-bucks والاشتراكات وتذاكر المعارك الموهوبة وبعض حزم مستحضرات التجميل حسبما نقل موقع The verege.

و(تلاحظ Epic أن "استخدام نقود V-Bucks في Fortnite لن يتم تضمينه لأن هذه ليست عمليات شراء بأموال حقيقية.) كما سيتضمن مشتريات بطاقات هدايا التجزئة طالما تم استردادها خلال فترة الأسبوعين.

كجزء من هذا الجهد ستقوم مايكروسوفت بتخصيص عائداتها الصافية لـ Fortnite خلال هذا الوقت، حتى تتمكن من الحصول على المزيد من المساعدة لشعب أوكرانيا."

وسيتم التبرع بالأموال لعدد قليل من المنظمات المختلفة، والتي تشمل الإغاثة المباشرة ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، يقول المطور أنه سيضيف المزيد من المنظمات المدعومة "في الأسابيع المقبلة".

وتقول "إيبك" إنها سترسل الأموال إلى هذه المنظمات "بأسرع ما يمكن، مضيفة أنها لا ننتظر وصول الأموال الفعلية من منصتنا وشركاء الدفع، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت اعتمادًا على كيفية معالجة المعاملة، وأضافت أنه أثناء الإبلاغ عن المعاملات ، ستقوم الشركة بتسجيلها وإرسال الأموال إلى منظمات الإغاثة الإنسانية في غضون أيام ".

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي نجحت فيه جهود أخرى متعلقة بالألعاب في جمع ملايين الدولارات للإغاثة الإنسانية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، جمعت مجموعة من الألعاب المستقلة على Itch.io أكثر من 6 ملايين دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وقد تجاوزت حزمة Humble Bundle التي تركز على أوكرانيا بالفعل 9 ملايين دولار.

يبدأ الموسم الجديد من Fortnite في وقت لاحق اليوم، ويتبع حدثًا مثيرًا بدأ فصلًا جديدًا بالكامل في ديسمبر الماضي.