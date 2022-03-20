شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تقدم خصومات تصل إلى 50% على قطع الغيار الأصلية مع هدايا مجانية بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الشركة تطلق خصومات وعروض بشكل مستمر وعلى رأسها حملة HUAWEI Service Days الشهرية

أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاق مجموعة متميزة من العروض الحصرية لعملائها بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم، ومن المقرر أن تبدأ العروض بداية من يوم 19 وحتى يوم 21 مارس الجاري، وذلك في إطار حرص الشركة الدائم على تزويد عملائها بمجموعة من العروض والحملات، رغبةً منها في الحفاظ على تميزها وريادتها في قطاع خدمات ما بعد البيع.

وبهذه المناسبة قال جايسون زوي، رئيس هواوي مصر لأعمال المستهلك: إن عملائنا يأتون على رأس أولوياتنا، حيث نعتبرهم رأس مالنا الحقيقي، ولذا فإننا نسعد دائماً بمشاركتهم جميع لحظاتهم وأفراحهم وأعيادهم. ومن هذا المنطلق فقد نظمنا مجموعة من العروض الخاصة للسوق المصري من أجل مشاركة عملائنا في مصر احتفالاتهم بعيد الأم، وهو من أهم وأسعد المناسبات التي يتم الاحتفال بها سنوياً.

وأوضح إن هواوي خلال الاحتفالات ستقدم خصومات تصل إلى 50% على جميع قطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تقديم هدايا فورية لجميع العملاء مثل أغطية حماية الشاشة وغيرها وذلك بجميع فروع مراكز خدمة الصيانة والعملاء لشركة هواوي والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مؤكداً على أن هواوي ومنذ بداية عملها في مصر وهي تعمل على تقديم أحدث تكنولوجيا الأجهزة المحمولة في العالم لكافة مستخدميها إلى جانب تطوير وتعزيز خدمات ما بعد البيع لتقدم أكثر تجربة متكاملة وسلسة لعملائها.

وتحرص هواوي باستمرار على إطلاق المزيد من العروض والخصومات، حيث تطلق الشركة أيضًا حملة "HUAWEI Service Days" بانتظام أثناء أيام السبت حتى الأثنين الأولى من كل شهر أو حتي نفاذ الكمية، والتي تقوم الشركة من خلالها بطرح قطع الغيار الأصلية لمجموعة كبيرة من أجهزتها بأسعار رمزية، بالإضافة إلى هدايا فورية عند الإصلاح بأحد فروع هواوي المعتمدة، ومد فترة الضمان الإضافي لتصل إلى 180 يوما على قطع الغيار المستبدلة.

وتتميز هواوي في السوق المصري بأنها من أفضل الشركات التي تقدم لعملائها خدمات ما بعد البيع وليس هذا فحسب، بل دائما ما تقوم بطرح مجموعة حصرية من العروض الترويجية والخصومات على قطع الغيار الاصلية، وخدمات Huawei Care التي تتيح للعملاء مد فترات الضمان على أجهزتهم لمدة عام أو عامين بمبالغ رمزية، والخدمات التي تقدمها فروع Experience Store لتشكل جميعها منظومة خدمات ما بعد البيع، التي تتميز بها هواوي وتعد أحد أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، حيث تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد.