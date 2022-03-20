شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح لك حذف آخر 15دقيقة من سجل البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلبت شركة جوجل القدرة على حذف آخر 15دقيقة من سجل البحث الخاص بك إلى تطبيقها لنظام أندرويد، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية .

وقال المتحدث باسم عملاقة البحث، نيد أدريانس، في بيان: نعمل حاليًا على طرح هذه الميزة عبر تطبيقنا لنظام التشغيل أندرويد. ونتوقع أن تكون متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة، ونحن مستمرون في استكشاف طرق لإحضار هذه الميزة المفيدة إلى الأنظمة الأخرى.

وتم رصد الميزة لأول مرة من قبل رئيس تحرير XDA Developers السابق، الذي قال إنه تم إخطاره بشأن الميزة التي يبدو أنها تم طرحها. للتحقق ومعرفة ما إذا كانت لديك، افتح تطبيق أندرويد من جوجل، واضغط على صورة ملفك الشخصي، وابحث عن خيار “حذف آخر 15 دقيقة”.

واستغرقت هذه الميزة بعض الوقت لتشق طريقها إلى تطبيق أندرويد، وأعلنت الشركة عن الميزة لأول مرة في مؤتمر Google I/O في شهر مايو، ووصلت إلى تطبيق جوجل لنظام التشغيل iOS في شهر يوليو.

وقالت جوجل في ذلك الوقت إنها قد تصل إلى إصدار أندرويد من التطبيق في وقت لاحق من عام 2021، ولكن تأخرت الشركة عن هذا الموعد النهائى.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لإحضار الميزة إلى سطح المكتب، ولم تحدد الشركة في تدوينة إعلانها في شهر مايو المنصات التي تكون متاحة ضمنها، وقالت في شهر يوليو إن الميزة قادمة إلى تطبيقات iOS وأندرويد فقط.

وتقدم الشركة أيضًا أداة لحذف الأشياء الموجودة فى سجل البحث التى يبلغ عمرها ثلاثة أو 18 أو 36 شهرًا تلقائيًا.

جوجل تجلب الميزة إلى نظام أندرويد وعلى صعيد مختلف

أصدرت الشركة النسخة الثانية من معاينة مطور أندرويد 13، وتتضمن ميزة رئيسية جديدة، حيث يتعين على التطبيقات أن تطلب إذنك لإرسال الإشعارات.

ويتمتع iOS بميزة مماثلة منذ سنوات، وهى طريقة مفيدة للتأكد من أن تطبيقات معينة فقط هى التى ترسل إليك الإشعارات.

واستنادًا إلى تدوينة الشركة، يبدو أن طلب الإذن قد يكون شرطًا لتطبيقات أندرويد 13، ويقول ديف بورك، نائب الرئيس لقسم هندسة أندرويد، في التدوينة: تحتاج التطبيقات التي تستهدف أندرويد 13 الآن إلى طلب إذن الإشعار من المستخدم قبل توفير الإشعارات.

وهناك أيضًا دعم للصوت عبر البلوتوث المنخفض الطاقة، وهو معيار جديد يستخدم برنامج ترميز صوتي يسمى LC3، الذي يمكنه الإرسال بمعدلات بت منخفضة، ولكن بجودة أعلى.