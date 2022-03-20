هل تنجح محاولات روسيا في سد فجوة تطبيقات التواصل؟!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 01:13 مساءً - انسحبت عمالقة التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا من روسيا بعد شنها حربا ضد أوكرانيا.

وسط سيل العقوبات الغربية على روسيا، سارعت شركات التكنولوجيا بحظر تطبيقاتها واتباع نهج عدواني ضد موسكو.

لكن روسيا قررت إنشاء تطبيقات بديلة، وإحياء أخرى، ردًا على ذلك.

تطبيق VK الأوفر حظًا لفيسبوك

من جانبها، أعلنت شبكة “VK” عن نيتها إحياء تطبيق ICQ الذي كان أحد تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي في روسيا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن “VK” تخطط لإحياء تطبيق ICQ الذي كانت تديره من قبل، كما تخطط لإحياء مشروع MyTeams الذي سيقدم خدمات المراسلة بين الشركات وأصحاب الأعمال.

وتبعًا لصحيفة فيدوموستي الروسية فإن “VK” ناقشت منذ بداية العام الحالي خطة إعادة إحياء تطبيق ICQ الشهير، ومؤخرًا ومع حظر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا بدأت الشركة مناقشة مشروع إحياء التطبيق مع السلطات المختصة في البلاد”.

وبالإضافة إلى ICQ فإن الشركة تخطط لإعادة تشغيل تطبيق مراسلة خاص بالشركات طورته عن مشروع MyTeam، ومن المفترض أن ينطلق عمل التطبيقين بشكل كامل بحلول صيف العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن “VK” كانت قد طرحت سابقا العديد من الخدمات الإلكترونية لدعم أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة ومكنت المستخدمين من فتح متاجر إلكترونية للترويج لمنتجاتهم على منصتها، كما طرحت خدمات VK Pay للدفع الإلكتروني والتوصيل المجاني للبضائع على أراضي الاتحاد الروسي.

“روسجرام” بديلًا لـ”أنستقرام”

قررت روسيا إنشاء تطبيق “بديل” لإنستجرام، التطبيق الأمريكي الشهير، وذلك ردًا على سماح الشركة لمنصاتها باستخدام خطاب الكراهية والتحريض ضد الروس، والتضييق على الإعلام الروسي.

وسبق أن اتخذت روسيا منصة “فوكنتاكتي” الروسية بديلًا عن “فيسبوك” التابع لـ”ميتا” أيضًا، و”يابي” بديلا عن “تيك توك”.

ومن المقرر أن ينطلق “روسجرام”، في 28 مارس/آذار الجاري، وهو تطبيق لمشاركة الصور في السوق المحلية للمساعدة في ملء الفراغ الذي تركه “أنستقرام”، والذي حجبته السلطات منتصف الأسبوع، وستكون له وظائف إضافية مثل التمويل الجماعي والوصول المدفوع لبعض المحتوى، وفقا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

ووفق ما كتبه مدير العلاقات العامة في “روسجرام”، ألكسندر زوبوف، على شبكة “فكونتاكتي” فإن شريكه كيريل فيليمونوف ومجموعة المطورين جاهزون بالفعل لهذا التحول في الأحداث، وقرروا عدم تفويت الفرصة لإنشاء نظير روسي لشبكة اجتماعية شعبية يحبها المواطنون الروس.

و”روسجرام” ليست منصة التقنية الوحيدة في روسيا، حيث أطلقت شركة جازبروم ميديا في نوفمبر/تشرين الثاني منصة “يابي” Yappy كمنافس محلي لمنصة مشاركة الفيديو تيك توك، كما تمتلك روسيا منصة “تليجرام” الذي يلقى رواجا كبيرا في العالم.

وفور اندلاع الحرب في فبراير/شباط المنصرم، أعلن عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتيك توك، أنهم لن يسمحوا لوسائل الإعلام الروسية الرسمية بنشر موادها على صفحاتهم في القارة الأوروبية بطلب من الاتحاد الأوروبي، ولن يسمحوا بتمويل حملات إعلامية لروسيا، إضافة لتقييد وصول المحتوى التابع لها.

وفي وسائل الإعلام التقليدي، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا بحظر قناة “روسيا اليوم” ووكالة “سبوتنيك” في دول الاتحاد، وأغلق مكاتبهما بحجة نشرهما معلومات مضللة.