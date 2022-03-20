ميزة الغرف الصوتية.. تويتر تختبر أداة اقتصاص جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 01:13 مساءً - بدأت تويتر باختبار أداة اقتصاص جديدة لميزة الغرف الصوتية المباشرة Spaces، حسب ما أعلنت الشركة هذا الأسبوع.

ويمكن الآن للمضيفين المحددين عبر iOS اقتصاص 30 ثانية من الصوت من المساحات المسجلة لمشاركتها مع الآخرين عبر تويتر.

كما يمكن لجميع مستخدمي iOS الآن مشاهدة المقاطع والاستماع إليها ضمن المخطط الزمني، بينما يتمكن مستخدمو أندرويد والويب من الوصول قريباً.

كذلك تخطط الشركة لطرح وظيفة الاقتصاص لجميع المستخدمين في المستقبل، وليس المضيفين فقط.

وقال متحدث باسم تويتر إنه “لا يوجد حد لعدد المقاطع الصوتية التي يمكن إنشاؤها. وتظل ضمن المنصة لمدة 30 يوماً”، مضيفاً أنه “يمكن للجميع عبر نظام iOS حالياً مشاهدة مقاطع Spaces والاستماع إليها ضمن الجدول الزمني”.

كما أوضح: “يتلقى الأشخاص عبر أندرويد ونسخة الويب الميزة أيضاً”، لافتاص: “نراقب التعليقات ونخطط لتوسيع وظيفة الاقتصاص لتشمل الجميع عبر تويتر في المستقبل القريب”.

زيادة الاهتمام بالمساحات

ويتمكن المضيفون من إنشاء مقاطع صوتية من المساحات المسجلة التي يمكن مشاركتها عبر تغريدة والتي ترتبط أيضاً بالتسجيل الكامل.

كذلك تمثل الأداة الجديدة وسيلة للمضيفين لزيادة الاهتمام بالمساحات مع إبراز أجزاء معينة من البث دون الحاجة إلى مشاركة تسجيل كامل.

العديد من الميزات

يذكر أن كلوب هاوس، التطبيق الصوتي الاجتماعي الذي دفع إلى إطلاق Spaces، كان طرح ميزة الاقتصاص في سبتمبر الماضي.

وتتيح هذه الميزة للمستمعين المباشرين في الغرف العامة اقتصاص آخر 30 ثانية من الصوت ومشاركتها في أي مكان. كما يمكن مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

يشار إلى أن تويتر جلبت على مدار الأشهر القليلة الماضية العديد من الميزات إلى الغرف الصوتية المباشرة Spaces لتعزيز المنتج. وتعمل الشركة على Spaces Recordings، وهي ميزة تسمح للمضيفين بمشاركة التغريدات مع التسجيلات الصوتية للمساحات السابقة.

معرفة عدد المستمعين

وفي وقت سابق من هذا العام، أعطت الشركة للمضيفين الذين شاركوا المساحات المسجلة القدرة على معرفة عدد المستمعين الذين انضموا إلى البث المباشر، وكذلك عدد الأشخاص الذين أعادوا الاستماع إلى التسجيل بعد انتهاء الجلسة.

كما نمت شعبية الصوت المباشر وسط الوباء حيث كان الناس في جميع أنحاء العالم محصورين في منازلهم.

لكن، مع رفع القيود في العديد من البلدان وعودة الأحداث الشخصية، تتطلع الشركات التي تقدم إمكانات الغرف الصوتية المباشرة مثل تويتر وكلوب هاوس للاحتفاظ بالمستخدمين من خلال إطلاق ميزات جديدة.