شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس اب بيتا" لنظام أندرويد يحصل على مشغل الوسائط العالمى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت واتساب فى شهر فبراير الماضى مشغل وسائط عالمى لإصدارات سطح المكتب و iOS من تطبيقه، حيث أعطى مشغل الوسائط العالمى للمستخدمين الفرصة لتشغيل الملفات الصوتية وكذلك الملاحظات الصوتية من الدردشات فى الخلفية، بعد أن سجلت نجاحًا عبر هذه المنصات، فإن عملاق المراسلة الآن يأخذ نفس مشغل الوسائط العالمى لمستخدمى WhatsApp beta على Android.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن إصدار Android beta v2.22.7.11 لـ WhatsApp قد تم إصداره مؤخرًا عبر Google Play Beta Program مع هذا الإصدار التجريبي، أضافت الشركة مشغل الوسائط العالمى لنظام Android. ستسمح ميزة الوسائط للمستخدمين بالاستماع إلى الملاحظات الصوتية والملفات الصوتية من محادثة واحدة أثناء الوصول إلى عرض الدردشة أو المحادثات الأخرى حسبما نقل موقع techbooky.

ذكر التقرير أيضًا أن مشغل الوسائط العالمى متاح فقط لمستخدمى WhatsApp beta المحددين على Android. أسباب ذلك غير معروفة ولكن من المتوقع أن تطرح الشركة المزيد من مختبرى النسخة التجريبية لوضع علامة عليها فى غضون الأيام القليلة المقبلة قبل إطلاق الميزة لجميع المستخدمين.

يُقال أن مشغل الوسائط يأتى مصحوبًا بزر تشغيل / إيقاف مؤقت وخيار "X" الذى يتيح لك وجوده. يتم وضع مشغل الوسائط للظهور فى أعلى قائمة الدردشة ، تمامًا كما حدث فى نظام التشغيل iOS. فيما يلى معاينة لميزة Android أدناه.

بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يتساءلون عن ماهية مشغل الوسائط العالمى على WhatsApp ، فهذه هى الميزة التى برمجتها شركة Meta المملوكة لـ WhatsApp فى WhatsApp والتى تتيح للمستخدمين تشغيل الملفات الصوتية بشكل عام. سواء كان ذلك تسجيلًا أو ملاحظة صوتية ، يمكن للمستخدمين اللعب من الدردشات حتى بعد مغادرة صفحة الدردشة ذات الصلة التى تدفع منها ، فهى تستمر فى التطبيق. يمكن للمستخدمين الآن التمرير بسهولة عبر أقسام WhatsApp الأخرى أثناء الاستماع إلى ملف الصوت. بدون مشغل الوسائط العالمى الذى قدمه WhatsApp للتو ، إذا تم تشغيل ملف صوتى أو ملاحظة صوتية من نافذة الدردشة ، فإنه يتوقف عن التشغيل بمجرد مغادرة نافذة الدردشة للانتقال إلى دردشة أخرى. الجدير بالذكر أن الوسائط ستتوقف عن اللعب إذا خرجت من التطبيق تمامًا.

فى الوقت الحالى ، نظرًا لأن هذه الميزة جزء من الإصدار التجريبى من WhatsApp ، فلا توجد أى معلومات حول موعد وصولها إلى الجمهور.

ومع ذلك نظرًا لمدى سرعة وصول الميزة إلى WhatsApp لسطح المكتب و iOS ، وحتى الإصدار التجريبى من Android، فمن المتوقع أن يتم طرحها قريبًا جدًا مما كنا نتخيل.