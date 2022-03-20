شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية إنشاء نسخة احتياطية من حساب Gmail دون اتصال بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Gmail أحد أكثر خدمات البريد الإلكتروني شيوعًا في جميع أنحاء العالم، حيث يتم استخدامه من قبل ملايين الأشخاص كل يوم للاتصالات المهنية، ونظرًا لأنه يتم حفظ جميع البيانات الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل في Gmail على سحابة Google، فقد يبدو أنك لن تتمكن من الوصول إلى بياناتك بدون اتصال بالإنترنت.

ومع وضع مثل هذه المواقف في الاعتبار، تقدم Google طرقًا مختلفة يمكنك من خلالها الوصول إلى رسائلك في Gmail دون الاتصال بالإنترنت. لمعرفة كيفية الوصول إلى حساب Gmail الخاص بك دون اتصال بالإنترنت ، يمكنك اتباع هذه الخطوات.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك باستخدام متصفح Google Chrome.

2. انقر فوق رمز الإعدادات في الجزء العلوي الأيمن.

3. من القائمة ، انقر فوق خيار عرض جميع الإعدادات.

4. من شريط القائمة الأفقي في الأعلى، انقر فوق "غير متصل".

5. حدد خانة الاختيار تمكين البريد دون اتصال.

6. اختر الجدول الزمني الخاص بك للرسائل غير المتصلة بالإنترنت وحدد تفضيلاتك.

7. انقر فوق حفظ التغييرات.

بعد هذه العملية ، يمكنك رؤية رسائلك أثناء عدم الاتصال بالإنترنت عن طريق الانتقال إلى البريد الإلكتروني على متصفحات Google Chrome، وبصرف النظر عن هذا ، هناك أيضًا طريقة يمكنك من خلالها تنزيل أرشيف لرسائل Gmail الخاصة بك. لمعرفة كيفية تنزيل رسائل Gmail الخاصة بك ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح حسابك على جوجل على أي متصفح ويب وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

2. انقر فوق إدارة البيانات الخاصة بك والتخصيص.

3.انقر فوق خيار تنزيل بياناتك ضمن قسم تنزيل أو حذف أو عمل خطة لبياناتك.

4. حدد المنتجات التي تريد إنشاء أرشيف لها في وضع عدم الاتصال. إذا كنت تريد فقط تنزيل رسائلك من Gmail، فقم بإلغاء تحديد الكل وانقر فوق مربع الاختيار الموجود بجوار Gmail.

5. إذا كنت ترغب في تنزيل نوع معين من رسائل البريد ، فيمكنك القيام بذلك من خلال الخيار "كافة بيانات البريد المضمنة".

6. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الخطوة التالية.

7. اختر تنسيق ملف للتنزيل بالإضافة إلى طريقة التسليم المفضلة لديك.

8. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق إنشاء أرشيف.