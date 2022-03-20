"فيس بوك" تهدد بحظر من لم يفعل ميزة "Facebook Protect"

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت منصة "فيس بوك" من حظر المستخدمين الذين لم يقوموا بتنشيط ميزة "Facebook Protect".

وبحسب موقع TOI الهندي، اشتكى بعض المستخدمين من أن هذه الشركة أرسلت بريدًا إلكترونيًا غامضًا يشبه البريد العشوائي والذي تجاهلوه لأسباب أمنية.

وحصلت مجموعة من مستخدمي فيسبوك في أوائل شهر مارس على بريد إلكتروني يشبه البريد العشوائي بعنوان "حسابك يتطلب أماناً متقدماً من Facebook Protect".

وجاء في الرسالة الإلكترونية: "هذا تذكير لتشغيل Facebook Protect بحلول 17 آذار/مارس 2022. يتمّ بعد ذلك حظر دخولك إلى حسابك حتى تقوم بتمكينه".

ويطلب البريد الإلكتروني من المستخدمين تشغيل ميزة Facebook Protect عن طريق النقر على رابط في البريد الإلكتروني.

وأعلنت شركة ميتا في شهر كانون الأول/ديسمبر أنها تبدأ بمطالبة المستخدمين ذوي الخطورة العالية بحماية حساباتهم باستخدام المصادقة الثنائية. مع توسيع البرنامج ليشمل أكثر من 50 دولة بحلول نهاية العام.

ومن المفترض القيام بأشياء مثل التأكد من مراقبة هذه الحسابات بحثاً عن تهديدات القرصنة وأنها محمية بواسطة المصادقة الثنائية 2FA.

ووفقاً للشركة، فإنّ Facebook Protect هو برنامج أمني للأشخاص الذين من المرجح أن يتم استهدافهم من قبل قراصنة ضارين، مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمسؤولين الحكوميين. وبحلول شهر ديسمبر، كان نحو 1.5 مليون حساب قد مكّن Facebook Protect.

ويشبه البريد الإلكتروني الذي أرسلته الشركة من العنوان [email protected] شكلاً شائعاً إلى حد ما من البريد العشوائي، وبالتالي فمن المحتمل أن يتجاهله العديد من الأشخاص.