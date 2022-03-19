شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة ثلاثية الأبعاد مذهلة تعيد إنشاء شكل امرأة حقيقية من العصر الحجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عملية إعادة بناء صورة ثلاثية الأبعاد مثيرة للعقل، كيف كانت تبدو امرأة من العصر الحجري منذ 4000 عام، ووفقا لموقع "نيويورك بوست"، يتم عرض المجسم الآن في متحف Västernorrlands في السويد، وهو يعتمد على بقايا الهياكل العظمية التي تم العثور عليها في عام 1923.



صورة ثلاثية الأبعاد لإمرأة من العصر الحجرى



نموذج المرأة

وكان قد تم العثور مؤخرا على بقايا امرأة من العصر الحجري بجوار جثة صبي يبلغ من العمر سبع سنوات قد يكون ابنها، وأعاد العلماء بناء الجثة بعد كل هذا الوقت وصمموا تعبيرها كما لو كانت تراقب طفلها.

ووفقًا لـ LiveScience ، أوضح أوسكار نيلسون ، دكتور الطب الشرعي المقيم في السويد والذي عمل على النموذج: "بأعيننا وربما في جميع الأوقات، نميل إلى الاعتقاد بأن هذه أم وابنها".



ترميم رأس المرأة

وأضاف "قد يكونوا، أو يمكن أن يكونوا أشقاء، أخت وأخ، يمكن أن يكونوا أقارب، أو يمكن أن يكونوا مجرد أصدقاء قبيلة، لا نعرف ، لأن الحمض النووي لم يكن محفوظًا جيدًا لإقامة هذه العلاقة"، وتشير تفاصيل الطب الشرعي إلى أن امرأة العصر الحجري توفيت في العشرينات أو أوائل الثلاثينيات من عمرها.

كانت قد دفنت في تابوت حجري، ولم تظهر على بقاياها علامات الإصابة أو الأمراض، كانت بطول1.2527 متر، ولم تكن طويلة جدًا وكان ارتفاعها مشابهًا لطول الطفلة التي دفنت بالقرب منها.

تم عمل نسخة من جمجمة المرأة القديمة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد والعديد من العوامل مثل العمر والوزن والطول تم استخدامها لاستحضار وجه واقعي، وكان شعرها البني ولون عينيها تخمينًا متعلمًا، ومن المحتمل أنها كانت مزارعة، وصممت عالمة الآثار السويدية هيلينا جيروم ملابس المرأة، حرصت Gjaerum على أن تكون ملابس نساء العصر الحجري واقعية وعملية قدر الإمكان.