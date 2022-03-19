شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يواجه مشاكل بسبب إعلانات العملة المشفرة "الخاطئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية إجراءات ضد شركة Meta Platforms Inc مالكة فيس بوك، بدعوى أن شركة التواصل الاجتماعي متورطة في إعلانات كاذبة أو مضللة عن العملات المشفرة في البلاد، حسبما قالت البلاد.

ونشرت Meta إعلانات تظهر "شخصيات عامة أسترالية بارزة" تروج للاستثمار في العملات المشفرة أو مخططات جني الأموال، والتي كانت وفقًا للهيئة التنظيمية "عمليات احتيال" من المحتمل أن تضلل المستخدمين لتصديقهم، وقالت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية ACCC: "يُزعم أن Meta كانت على علم بأن إعلانات الاحتيال للعملات المشفرة التي تدعم المشاهير كانت تُعرض على فيس بوك لكنها لم تتخذ خطوات كافية لمعالجة المشكلة".

وتسعى الجهة المنظمة إلى الحصول على إعلانات وأوامر وعقوبات وتكاليف وأوامر أخرى. ولم يرد ميتا على الفور على طلب من رويترز للتعليق، وقال المنظم إن مستخدمي فيس بوك تم تحويلهم إلى "مقال إعلامي مزيف" يتضمن اقتباسات من شخصيات عامة تؤيد عملات مشفرة أو مخطط لكسب المال ، وتطلب منهم التسجيل والإكراه اللاحق من قبل المحتالين لإيداع الأموال في المخططات الوهمية.

وقال رود سيمز، رئيس مجلس إدارة شركة ACCC: "نحن نزعم أن تقنية Meta مكنت هذه الإعلانات من استهداف المستخدمين الذين من المرجح أن يتفاعلوا مع الإعلانات"، و"أكدت Meta لمستخدميها أنها ستكتشف الرسائل غير المرغوب فيها وتمنعها وتروج للسلامة على Facebook ، لكنها فشلت في منع نشر إعلانات احتيال أخرى مماثلة للعملات المشفرة لتأييد المشاهير."