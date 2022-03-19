شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Delete last 15 min" الجديدة من جوجل.. ومتى تصل لهاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل مؤخرًا القدرة على حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على تطبيقها على منصة iOS، ويبدو الآن أن محرك البحث العملاق يقوم أخيرًا بتوسيع الميزة إلى تطبيق جوجل على أندرويد.

وقد تم رصد الميزة بواسطة The Verge، حيث أعلنت جوجل عن الميزة لأول مرة في مؤتمر جوجل I / O العام الماضي في مايو، وقد وصلت الميزة إلى إصدار iOS من تطبيق جوجل في يوليو ، وقالت الشركة إنه سيصل إلى تطبيق أندرويثد بحلول نهاية عام 2021، ومع ذلك ، يبدو أن الشركة فاتتها الموعد النهائي وبدأت الميزة الآن في الظهور، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستوسع الميزة المماثلة لإصدار الويب أم لا حيث أعلنت الشركة عن الميزة لتطبيقات أندرويد و iOS فقط.

كيف تعمل ميزة "حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث" كما يوحي الاسم ، فإن ميزة "حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث" تحذف سجل البحث لآخر 15 دقيقة. يبقى سجل البحث المتبقي ، ما لم يقم المستخدم بحذفه يدويًا أو قام بإعداده للحذف التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

كيفية استخدام هذه الميزة على أندرويد و iPhone و iPad

* افتح تطبيق جوجل على جهازك

* اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا

* اضغط على "حذف آخر 15 دقيقة"