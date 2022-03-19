شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطالب جوجل بوقف التحريض ضد مواطنيها عبر منصة يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت روسيا جوجل التابعة لشركة الفابت بالتوقف عن نشر ما وصفته بالتهديدات ضد المواطنين الروس على منصتها لمشاركة الفيديو على يوتيوب، وهي خطوة قد تنذر بحظر تام للخدمة على الأراضي الروسية.

لم يرد ممثلو جوجل في روسيا على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق، كما لم يرد ممثلو جوجل خارج روسيا على الفور حسبما نقل موقع CyprusMail عن رويترز.

وقالت الجهة المنظمة ، روسكومنادزور ، إن الإعلانات على المنصة كانت تدعو إلى تعليق أنظمة الاتصالات لشبكات السكك الحديدية في روسيا وبيلاروسيا وأن نشرها دليل على موقف عملاق التكنولوجيا الأمريكي المناهض لروسيا، ولم تذكر أي الحسابات كانت تنشر الإعلانات.

وقال المنظم "تصرفات إدارة يوتيوب ذات طبيعة إرهابية وتهدد حياة وصحة المواطنين الروس"، "تعارض Roskomnadzor بشكل قاطع مثل هذه الحملات الإعلانية وتطالب Google بالتوقف عن بث مقاطع الفيديو المعادية لروسيا في أقرب وقت ممكن". كان هذا أحدث هجوم على التوالي بين موسكو وشركات التكنولوجيا الأجنبية بشأن أوكرانيا.

موقع يوتيوب الذي حظر وسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة على مستوى العالم، يتعرض لضغوط شديدة من منظم الاتصالات والسياسيين في روسيا.

غاضبة من أن Meta Platforms FB.O كانت تسمح لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا بنشر رسائل مثل "الموت للغزاة الروس" ، قامت موسكو بحظر Instagram هذا الأسبوع ، بعد أن أوقفت بالفعل الوصول إلى Facebook بسبب ما قالت إنها قيود من قبل المنصة على وسائل الإعلام الروسية.