شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروس يبتكرون طريقة لإخراج الأجسام الفضائية من المدار والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول سيرجي فيرسيوك، رئيس مكتب Iskra للتصميم الخاص بمعهد الفضاء الجوي التابع لمعهد موسكو للطيران موضحا، "سمك هذا الغشاء 5-12 ميكرون (الميكرون يساوي 0.001 مللمتر) يلصق وفق الشكل المقرر مسبقا للحصول على شكل كروي يركب عليه صمام".
ويمكن نفخ هذا الجسم الكروي بطريقتين. الأولى باستخدام الغاز المتبقي داخل الغشاء نفسه لأن الضغط المحيط به يعادل الصفر عمليا. والثانية بضخ الهواء من أسطوانة.
وزيادة حجم الجسم الفضائي بواسطة الغشاء الكروي المنفوخ، يجعل الجسم يتحرك ببطء والهبوط تدريجيا إلى الأرض. أي أن هذه التكنولوجيا تعمل مثل المظلة.
وكما هو معروف، لن تحترق المحطة الفضائية الدولية ووحداتها في الغلاف الجوي. لذلك يجب إنزالها إلى اليابسة أو إغراقها في المحيط. والفرق هنا فقط بمقاسات الغشاء المستخدم.