نسخة Overwatch 2 التجريبية تظهر نهاية أبريل على الحاسب الشخصي

يبدو أننا نقترب بشكل سريع من الإصدار النهائي للعبة Overwatch 2 على الرغم من المشاكل الكثيرة التي تعرضت لها اللعبة أثناء عملية التطوير وتجهيز المحتوى الخاص بها، حيث تسببت الدعوى القضائية المشينة التي رفعت ضد الشركة بالإضافة إلى استحواذ مايكروسوفت على الاستوديو في تعطيل تطوير اللعبة ووصولها إلى المستخدمين في صورتها النهائية.

ولكن أخيرًا تظهر مجموعة جديدة من المعلومات حول اللعبة وعملية تطويرها، وتحديدًا عملية التجربة المغلقة الخاصة باللعبة، حيث أعلن المطورين بأن تجربة لعبة Overwatch 2 المغلقة تبدأ في نهاية شهر إبريل وتحديدًا 26 إبريل القادم، وأن هذه التجربة متاحة فقط للحواسيب الشخصية وبعض المستخدمين المختارين والصحفين والمؤثرين في مجال صناعة الألعاب.

التسجيل في تجربة Overwatch 2 المغلفة ومتطلباتها

على الرغم من أن هذه التجربة متاحة فقط لمجموعة مختارة من المستخدمين والمؤثرين في مجال صناعة الألعاب، إلا أنك تستطيع بكل سهولة التقديم وطلب الدخول في التجربة عبر ملئ الاستمارة المتاحة على موقع اللعبة مباشرةً، ولكن لا يعني هذا الموافقة على دخولك إلى خوادم اللعبة الجديدة وتجربتها، حيث أن الاختيار يتم عشوائيًا بين المستخدمين ذو الحواسيب ذات المواصفات الأقوى وبعض الشروط الأخرى مثل المناطق السكنية وغيرها من الأمور.

كما تمتلك الصفحة مجموعة من الأسئلة الشائعة مثل المواصفات ومواعيد فتح التجربة وإن كانت تصدر للمنصات المنزلية أم الحواسيب الشخصية فقط.

وقد أعلنت الشركة بأن هذه التجربة متاحة فقط للحواسيب الشخصية وليست متاحة بعد لأصحاب المنصات المنزلية، وتعد الشركة بإصدار نسخة للمنصات المنزلية في الفترة القادمة.

وقد زادت المواصفات المطلوبة لتشغيل Overwatch 2 عن الجزء السابق، حيث أصبحت المواصفات المطلوبة لتشغيل الجزء السابق هي الحد الأدنى من المواصفات لتشغيل الجزء الجديد، وذلك يعني بأن أقل مواصفات للمشاركة في التجربة وتشغيل اللعبة هي :

بطاقة رسومية من نوع GTX 600 أو Readon HD 7000 GPU

مساحة ذاكرة عشوائية على الأقل 6 جيجابايت

وتنصح الشركة بزيادة الذاكرة العشوائية حتى 8 جيجابايت لتتمكن من تشغيلها بشكل أفضل مع استخدام بطاقة GTX 1060 على الأقل لتتمكن من الاستمتاع بها بشكل كبير وبمعدل اطارات 60 إطار في الثانية.

كما أقامت الشركة بثًا حيًا عبر منصة تويتر تحدثت فيه عن نظام اللعبة الجديد الذي يضع 5 لاعبين في مواجهة 5 لاعبين آخرين، وكيف قام المطورون بالاستماع إلى المستخدمين من أجل حل المشاكل المتعلقة بالجزء السابق والتغلب عليها لتقديم تجربة لعب أفضل.

ويبدو أن اللعبة ستستخدم نظام تواصل جديد بين اللاعبين يعتمد على الأوامر الصوتية للشخصيات داخل اللعبة بدلًا من الاعتماد المباشر على المايكروفون واستخدام الدردشة الصوتية بين اللاعبين المختلفين في الفريق الواحد.

وتقدم الشركة تجربة اللعبة في طورين منفصلين، حيث يبدأ طور PVP في 26 إبريل، ولم تعلن بعد عن موعد طور PVE أو حتى إن كانت اللعبة ستصدر في طورين أو طور واحد، كما أنها لم تعلن عن موعد بدء تجربة منصات الألعاب المنزلية.

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