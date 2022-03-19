منصة Facebook تغلق الحسابات التي ترفض الحماية الخاصة بها

بدأت منصة Facebook في مارس الماضي استخدام نظام حماية جديد يعمل على حماية حسابات المستخدمين ذات الأهمية الخاصة أو الحسابات التي ترى الشركة بأنها قد تكون عرضة للاختراقات والهجمات الخبيثة، وذلك عبر تفعيل خاصية جديدة تدعى Facebook Protect، وقد بدأت هذه الخاصية بالظهور للمستخدمين بشكل عشوائي عبر مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي وردتهم أو عبر تنبيهات ظهرت في صفحات الحسابات الخاصة بهم.

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وقد أهمل الكثير من المستخدمين هذه الرسائل وظنوا بأنها رسائل خبيثة، لذلك لم يستجيبوا لها ولم يقوموا بتفعيل خاصية Facebook الجديدة لحماية حساباتهم، وبالتالي بدأت المنصة بإغلاق هذه الحسابات ومنع المستخدمين من الوصول إليها مباشرةً والاستفادة منها.

المستخدمين لا يستطيعون الوصول إلى حسابات Facebook حتى بعد التفعيل

كانت المنصة أمهلت المستخدمين بعض الوقت حتى يتمكنوا من تفعيل هذه الخاصية منذ الإعلان عنها، ويبدو بأن هذه المهلة قد إنتهت الآن وبالتالي لا يستطيع المستخدمين الدخول إلى حساباتهم وتفعيلها، وقد زودت المنصة المستخدمين بمجموعة من الحلول الإضافية التي تساعدهم على الوصول إلى الحسابات وتفعيل هذه الخاصية.

ولكن يقول الكثير من المستخدمين بأنهم لا يستطيعون الدخول إلى حساباتهم تمامًا، حتى عند استخدام الحلول الإضافية التي قامت منصة فيسبوك بتزويدهم بها، ويبدو أن هذه المشكلة شائعة لدرجة جعلت الكثير من المستخدمين يتوجهون لمنصات التواصل الاجتماعي ليتحدثوا عنها مثل تويتر وغيرها من المنصات الشهيرة.

ويقول البعض أيضًا بأنهم غير قادرين على الدخول إلى حساباتهم على الرغم من أنهم قاموا بتفعيل هذه الحماية الإضافية، ولا يبدو أن هناك طريقة واضحة أو حل نهائي يساعد على حل هذه المشكلة، حيث لم تخرج المنصة عن صمتها بعد ولم تتحدث عن حل أو خطوات يمكن للمستخدمين القيام بها لتجنب إغلاق حساباتهم أو إعادة الوصول إليها بشكل سهل.