عطل يصيب تطبيق “خرائط جوجل”!

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

انه تطبيق الملاحة الذي يستخدمه الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ولكن يبدو أنّ خرائط جوجل قد تعطلت البارحة.

وفقاً ل DownDetector، بدأت المشكلة في حوالي الساعة 44: 15 بتوقيت جرينتش، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.

حاول MailOnline الوصول إلى خرائط جوجل عبر هاتف آي فون وتلقى رسالة خطأ تقول: “إنّ الخرائط لا يمكنها الوصول إلى الإنترنت.”

وفيما كانت أداة مخطط الطريق تعمل على موقع خرائط جوجل، فإنّ الخريطة نفسها كانت غير قابلة للتحميل.

في حين أنّ سبب الانقطاع لا يزال غير واضحاً، تم تسجيل أكثر من 11 ألف تقرير حتى الآن على موقع DownDetector.

من بين أولئك الذين أبلغوا عن مشاكل، 58 في المائة قالوا أنهم يعانون من الدخول إلى الموقع، 39 في المائة يعانون من صعوبات في الدخول إلى التطبيق وثلاثة في المائة كانوا يواجهون مشاكل في البيانات.

لم تردّ جوجل بعد على طلب التعليق على الانقطاع.

وقد لجأ العديد من المستخدمين المحبطين إلى تويتر لمناقشة الانقطاع.

غرد أحد المستخدمين: ” إنّ العطل الذي أصاب خرائط جوجل هو أكبر اضطراب حصل معي اليوم.”

وأضاف آخر: “حياتي انتهت. خرائط جوجل لا تعمل.”

وقال أحدهم مازحاً: “خرائط جوجل معطلة لذا فإن تنقلاتي هي عبارة عن فوضى تامة في هذه المرحلة.”

إنّ تطبيق خرائط جوجل متاح الآن في أكثر من 220 بلداً وإقليماً، ويضم مئات الملايين من الشركات والأماكن.

وكان آخر تحديث رئيسي له في تشرين الأول، عندما طرحت جوجل أدوات جديدة لمساعدة المستخدمين على الحد من تأثيرها البيئي، بما في ذلك التوجيه الصديق للبيئة، والملاحة الحية لراكبي الدراجات والدراجات وتبادل المعلومات.