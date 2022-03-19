شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يحجب المستخدمين الذين لم يقوموا بتنشيط ميزة "Protect" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن منصة "فيس بوك" تحظر المستخدمين الذين لم يقوموا بتنشيط برنامج "Facebook Protect"، حيث اشتكى بعض المستخدمين من أن هذه الشركة أرسلت بريدًا إلكترونيًا غامضًا يشبه البريد العشوائي والذي تجاهلوه لأسباب أمنية، بحسب موقع TOI الهندى.

وانتقل العديد من مستخدمي فيس بوك إلى تويتر، واشتكوا من الإشعار الذي يشبه البريد العشوائي في رسالة بريد إلكتروني بعنوان "يتطلب حسابك أمانًا متقدمًا من Facebook Protect" ، والتي لم يفتحوها بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

فيما غرد أحد المستخدمين المتأثرين في وقت متأخر من يوم الجمعة :"لقد مُنعت من الدخول إلى فيس بوك إلى أجل غير مسمى اليوم لأنني لم أستجب لرسائل البريد الإلكتروني من FB (التي بدت كأنها عملية احتيال) حول نظام حماية فيس بوك الجديد ، والذي كان مطلوبًا مني تمكينه بحلول اليوم، وحتى الآن، النص ومفتاح الأمان الخيارات لا تعمل"، وهو ما اشار اليه العديد من المستخدمين.

وقد أخبر البريد الإلكتروني من "فيس بوك" المستخدمين أنه طُلب منهم تشغيل ميزة Facebook Protect بحلول تاريخ معين، أو سيتم حظرهم من حساباتهم، ووفقًا للشبكة الاجتماعية، يعد Facebook Protect "برنامجًا أمنيًا لمجموعات الأشخاص الذين يُرجح استهدافهم من قِبل المتسللين الخبيثين ، مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمسئولين الحكوميين".

وكان الموعد النهائي الأول في 17 مارس والآن، تم حظر العديد من الأشخاص من حساباتهم على فيس بوك، ولا يستطيع البعض حتى الدخول حتى لو قاموا بتشغيل الميزة، فيما اشتكى بعض المستخدمين الآخرين من أنهم لا يستطيعون اجتياز عملية التنشيط حتى قبل الموعد النهائي ، وبالتالي يتم حظر حساباتهم فعليًا.