شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية تتهم جوجل بالتحيز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت دعوى قضائية محرك البحث العالمي جوجل بالتحيز العنصري الممنهج ضد الموظفين السود قائلة إن الشركة تقلدهم وظائف منخفضة المستوى وتدفع لهم رواتب أقل وتحرمهم من فرص الترقي بسبب عنصرهم حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وقالت الدعوى إن جوجل تنتهج "ثقافة متحيزة عنصريا" تحابي الرجال البيض حيث يشكل السود 4.4 في المئة فقط من الموظفين ونحو ثلاثة في المئة من القيادة وقوتها العاملة في مجال التكنولوجيا بحسب التقرير.

وقالت أيضًا مقيمة الدعوى أبريل كيرلي إن جوجل التابعة لشركة ألفابيت أخضعت السود لبيئة عمل معادية بما في ذلك عن طريق مطالبتهم في كثير من الأحيان بإظهار هويتهم أو استجوابهم من قبل الأمن في مقرها بماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

وأقيمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

وجاءت الدعوى بعد أن بدأت هيئة تنظيم الحقوق المدنية في الولاية التحقيق في طريقة معاملة جوجل للموظفات من السود واحتمال تعرضهن للتمييز في مكان عملهن.

وقالت كيرلي إن جوجل وظفتها في 2014 لتصميم برنامج توعية لكليات السود التاريخية.

وأضافت أنه ثبت أن تعيينها "حيلة تسويقية" مع بدء المديرين في تشويه سمعة عملها ووصفها بأنها امرأة سوداء "غاضبة" وتجاهلوها في الترقيات.

وقالت كيرلي إن جوجل أقالتها في سبتمبر أيلول 2020 بعد أن بدأت هي وزملاؤها العمل على قائمة الإصلاحات المطلوبة.