شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.. مخاوف من نقص أشباه الموصلات والاتحاد الأوربى يبحث عن مخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلبت أزمة أوكرانيا موجة جديدة من عدم اليقين إلى صناعة أشباه الموصلات العالمية، حيث قد يضع منتجو الرقائق الصغيرة والمتوسطة طلبات متعددة لتعويض المخاطر، مما يؤدي إلى تدهور إمدادات المواد الخام، وفقًا لتقرير جديد.

ومع امتداد التوترات الجيوسياسية الآن من آسيا إلى أوروبا ومن تصنيع أشباه الموصلات إلى توريد المواد الخام، سيتعين إعادة تقييم قرارات توسيع القدرات والاستثمار، كما تقول Counterpoint Research.

وقال برادي وانج من كاونتربوينت: "تتمتع الشركات الأكبر حجمًا بقوة شرائية أكبر، وقد يواجه صانعو الرقائق الصغيرة والمتوسطة والشركات الحليفة ضغوطًا متزايدة على الإمداد بسبب المخزونات المستنفدة وصعوبة الاتصال بمصادر جديدة إذا استمر الصراع".

وقال في تدوينة "الارتفاع السريع في أسعار المعادن (النيكل والبلاديوم) سيمثل عقبة جديدة أمام انتعاش سوق السيارات إذا استمر الصراع"، وتعد بعض المواد الخام المصدرة من روسيا وأوكرانيا، مثل النيون النادر للغازات والمواد الكيميائية C4F6 والمعادن والبلاديوم والنيكل والبلاتين والروديوم والتيتانيوم، ضرورية لتصنيع أشباه الموصلات.

ويستخدم البلاديوم في إنتاج المكونات، مثل الركيزة في ثنائي الفينيل متعدد الكلور، ومع ذلك، فإن المعادن الثمينة مثل البلاديوم والبلاتين والروديوم تستخدم بشكل أساسي في المحولات الحفازة للسيارات.

وتعد نيتريد التيتانيوم (TiN) مادة مستخدمة على نطاق واسع لتصنيع أشباه الموصلات كحاجز انتشار، وقال وانغ :"ثاني أكبر مصدر للتيتانيوم في العالم هو روسيا (الولايات المتحدة هي رقم 1). قد يواجه إنتاج بطاريات الليثيوم أيضًا بعض الاضطرابات لأن النيكل، الذي تعتبر روسيا منتجًا رئيسيًا له ، معدنًا مهمًا لهذه البطاريات".

وعلى المدى المتوسط، سيكون لنقص المواد الخام المذكورة أعلاه تأثير ضئيل على منتجي أشباه الموصلات، ستتم إدارة الوضع من خلال المخزون الحالي والموردين الآخرين، ومع ذلك، من المحتم أن ترتفع الأسعار بشكل كبير.

وأشار إلى أنه "إذا استمر الصراع ، فإن عدم اليقين في سلسلة التوريد سيبقي مخزونات المواد الخام عند مستويات أعلى لفترة أطول من الوقت، وستصبح إدارة سلسلة التوريد أكثر تعقيدًا أيضًا".

ما هي أشباه الموصلات: أصبحت أشباه الموصلات هى التحدى الذي يواجه عدة صناعات حيوية وعلى رأسها صناعة السيارات والهواتف الذكية والألعاب الاليكترونية، نظرا لما تشكله هذه الموصلات من أهمية في رقائق التقاط ومعالجة وتخزين البيانات، ولكن ما هي أشباه الموصلات وأنواعها وأهميتها للصناعات الحيوية.

أشباه الموصلات هي مجموعة من المواد الصلبة البلورية، لديها قدرة متوسطة على توصيل الكهرباء، ولديها كفاءة في مجال الطاقة، ولأنها منخفضة الأسعار فهي تستخدم على نطاق واسع في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية.

وتتكون أشباه الموصلات من عنصري السيليكون والجرمانيوم، ومركبات أخرى، فيما تنقسم أشباه الموصلات إلى نوعين هما أشباه موصلات السالبة وهي تحتوي على كمية أكبر من الإلكترونات الحرة، مما يعني أنها ذات موصلية أعلى، وهناك أشباه موصلات موجبة وتكون فيها الإلكترونات الحرة قليلة وقدرتها أقل على التوصيل.

هل تؤثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على صناعة الرقائق؟ كشف تقرير حديث أن الحرب الروسية الأوكرانية الجارية ستؤدي إلى أزداد الوضع سوء فيما يتعلق بأشباه الموصلات ، حيث أن كلا البلدين من المصدرين الأساسيين للمواد الخام المستخدمة في تصنيع الشرائح المختلفة.

وسوف يستمر النقص في الرقائق في جميع أنحاء العالم في الجزء الأخير من عام 2022 ، وربما حتى عام 2023 ، وفقًا لأحدث تقرير لوزارة التجارة الأمريكية عن سلسلة توريد أشباه الموصلات.

وقال بالافي سينغ ، نائب رئيس شركة سوبر بلاسترونيكس المحدودة (SPPL): "النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات ، والذي تمت تغطيته بشكل هامشي فقط ، قد يتفاقم بسبب التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا".

وتعد كل من روسيا وأوكرانيا مصدرين أساسيين للمواد الخام المستخدمة في تصنيع الشرائح وأشباه الموصلات ، مثل البلاديوم ، الذي يستخدم في رقائق الذاكرة وأجهزة الاستشعار ، وغاز النيون، الذي يستخدم في تصميمات دوائر الحفر.

وقالت في بيان "قد يؤثر هذا أيضا بشكل عكسي على تكاليف الشحن المرتفعة بالفعل ويسبب تأخيرات في جميع أنحاء العالم"، وشهد المصنعون انخفاض مخزوناتهم من أشباه الموصلات وسط النقص العالمي في الرقائق. وجدت دراسة استقصائية حديثة شملت أكثر من 150 شركة أن الإمدادات انخفضت من متوسط ​​40 يومًا في عام 2019 إلى خمسة أيام فقط في أواخر عام 2021.

وتعتمد الملايين من المنتجات - السيارات والغسالات والهواتف الذكية وغيرها - على الرقائق ، المعروفة أيضًا باسم أشباه الموصلات.

أوكرانيا توقف نصف إنتاج العالم من النيون المستخدم فى صناعة "المعالجات" وقد أوقف موردا أوكرانيا الرئيسيان للنيون، واللذان ينتجان حوالي نصف الإمدادات العالمية من المكون الرئيسي لصناعة الرقائق، عملياتهما حيث شددت موسكو هجومها على البلاد، ما يهدد برفع الأسعار وتفاقم النقص في أشباه الموصلات، حيث إن نحو 45٪ -54٪ من النيون العالمي من الدرجة شبه الموصلة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأشعة الليزر المستخدمة في صناعة الرقائق، يأتي من شركتين أوكرانيين هما Ingas وCryoin، وفقًا لأرقام من الشركات وشركة أبحاث السوق Techcet، وقد بلغ استهلاك النيون العالمي لإنتاج الرقائق حوالي 540 طنًا متريًا العام الماضي، وفقًا لتقديرات Techcet.

ووأوقفت الشركتان عملياتهما، وفقًا لممثلي الشركة، حيث صعدت القوات الروسية هجماتها على مدن في جميع أنحاء أوكرانيا ، مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية الرئيسية، ويلقي التوقف بظلاله على الإنتاج العالمي للرقائق، التي تعاني بالفعل من نقص في المعروض بعد أن أدى جائحة فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات اللاحقة ، مما أجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج.

وفي حين تتفاوت التقديرات على نطاق واسع حول كمية أسهم شركات تصنيع الرقائق النيون التي يحتفظ بها صانعو الرقائق في متناول اليد ، يمكن أن يتأثر الإنتاج إذا استمر الصراع ، وفقًا لأنجيلو زينو ، المحلل في CFRA، وقال: "إذا استنفدت المخزونات بحلول أبريل ولم يكن لدى صانعي الرقائق طلبات مغلقة في مناطق أخرى من العالم ، فمن المحتمل أن يعني ذلك المزيد من القيود على سلسلة التوريد الأوسع وعدم القدرة على تصنيع المنتج النهائي للعديد من العملاء الرئيسيين".

الاتحاد الأوروبى يبحث عن مخرج وضع المشرعون في الاتحاد الأوروبي خططًا طموحة لزيادة إنتاج أشباه الموصلات بشكل كبير في الكتلة لتصبح رائدًا عالميًا في هذه الصناعة، وللقيام بذلك، فإنها تحتاج إلى بعض اللاعبين الرئيسيين من آسيا والولايات المتحدة للاستثمار بكثافة في القارة، بالنظر إلى افتقار الاتحاد الأوروبي إلى التكنولوجيا في المجالات الحيوية مثل التصنيع.

وقد أطلقت المفوضية الأوروبية قانون الرقاقات الأوروبية، وهي محاولة بمليارات اليورو لتأمين سلاسل التوريد وتجنب النقص في أشباه الموصلات في المستقبل وتعزيز الاستثمار في الصناعة، ولا يزال القانون يتطلب موافقة المشرعين في الاتحاد الأوروبي لتمريره.

وأصبحت أشباه الموصلات قضية أمن قومي للولايات المتحدة، بل أصبحت نقطة توتر جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، وقد أدى هذا الصدام حول أشباه الموصلات إلى مضاعفة العقوبات ضد شركة SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقاقات في الصين.

ويحاول الاتحاد الأوروبي الآن التخفيف من بعض هذه المخاطر من خلال اقتراحه الأخير، وقالت المفوضية الأوروبية: يجب على أوروبا استخدام نقاط قوتها ووضع آليات لإنشاء مناصب قيادية أكبر وضمان أمن التوريد داخل السلسلة الصناعية العالمية.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبى، عن خطة بقيمة 43 مليار يورو ليصير منتجًا رئيسيًا لأشباه الموصلات؛ في محاولة للحد من اعتماده على الأسواق الآسيوية في الرقائق الضرورية لتصنيع كل شيء من السيارات إلى أجهزة التهوية ووحدات التحكم في الألعاب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - بحسب الموقع الرسمي للمفوضية - "تأتي الرقائق في قلب السباق التكنولوجي العالمي.. إنها بالطبع حجر الأساس لاقتصاداتنا الحديثة.. لكن لا تزال الخطة بحاجة إلى دعم برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".

ووفقًا لموقع "جادجتس 360" التقني، تتحرك الكتلة المكونة من 27 دولة لتعزيز استقلالها الاقتصادي في قطاع أشباه الموصلات المهم من خلال قانون الرقائق، في الوقت الذي يكشف فيه نقص الغاز الطبيعي واعتماد أوروبا على روسيا في الطاقة وآسيا في الرقائق عن المخاطر السياسية للتبعية الاقتصادية.

وتحاكي خطوة الاتحاد الأوروبي هذه ضخ الرئيس الأمريكي جو بايدن مبلغ 52 مليار دولار للاستثمار في قطاع وطني لإنتاج الرقائق لضمان تعزيز الإنتاج في الولايات المتحدة.

هل تتعاون تايوان مع الاتحاد الأوروبي بشأن أشباه الموصلات؟

تعتقد حكومة تايوان أن هناك مجالًا "هائلاً" للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن أشباه الموصلات ، وذلك استجابة لخطط الاتحاد لتعزيز صناعة الرقائق الخاصة بها وخفض اعتمادها على الإمدادات الأمريكية والآسيوية.

تذكر خطة الاتحاد الأوروبي تايوان ، موطن أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم TSMC وغيرها من شركات أشباه الموصلات الرائدة ، باعتبارها واحدة من "الشركاء ذوي التفكير المماثل" الذين تود أوروبا العمل معهم.

الخطة التي تم الكشف عنها تدعو المفوضية الأوروبية إلى تخفيف قواعد التمويل لمصانع أشباه الموصلات المبتكرة ، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي تسبب فيه نقص رقائق عالمي واختناقات في سلسلة التوريد في إحداث فوضى في العديد من الصناعات حسبما نقل موقع USNews نقلا عن رويترز.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان إنها مسرورة لرؤية الزخم القوي في التجارة الثنائية والاستثمار بين تايوان والاتحاد الأوروبي، ورحبت بالاتحاد الأوروبي الذي يولي أهمية كبيرة للجزيرة.

وهي مقتنعة بأنه "في حقبة ما بعد الوباء ، تتمتع تايوان والاتحاد الأوروبي بمساحة هائلة للتعاون في إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية مثل أشباه الموصلات، والتعافي الصناعي ، وتعزيز المرونة الديمقراطية".

وأضافت الوزارة أن تايوان ستعتمد على علاقاتها الودية مع الاتحاد الأوروبي لتعميق شراكتهما، فيما رفضت TSMC، التي قالت الشهر الماضي أنها لا تزال في المراحل الأولى من تقييم فاب محتمل في أوروبا، التعليق على تشريعات الرقائق الأوروبية، TSMC تنفق 12 مليار دولار على مصانع الرقائق في الولايات المتحدة.