شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أطول سيارة فى العالم بمقاس 100 قدم (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت سيارة يبلغ طولها 100 قدم و1.5 بوصة (30.54 مترًا) رقما قياسيا كأطول سيارة ليموزين، وقد تم بناؤها في الأصل منذ 35 عامًا، وتأتي مع ميزات بما في ذلك جاكوزي وملعب جولف صغير ومهبط للطائرات المروحية وحتى مسبح مع لوح غطس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه ليس ذلك فحسب، بل يمكن قيادة السيارة الليموزين من كلا الطرفين وتتسع لأكثر من 75 شخصًا.



أطول سيارة بها مهبط للطائرات كما أنه لوضع حجمها الهائل في منظورها الصحيح، يبلغ قياس معظم السيارات ما بين 12 إلى 16 قدمًا (3.6 إلى 4.2 متر)، وتم صناعة السيارة لأول مرة في بوربانك بكاليفورنيا في عام 1986 من قبل مصمم السيارات الشهير جاي أوربيرج، في الأصل 60 قدمًا (18.28 مترًا) على 26 عجلة، وكان لديها زوج من محركات V8 في الأمام والخلف. وسع أوربيرج بعد ذلك السيارة الليموزين إلى 100 قدم (30.5 مترًا)، وتم إدراجها في النهاية على موقع eBay، حيث تم تداولها مرتين ولكن تم شراؤها في النهاية من قبل مالكها الحالي مايكل ديزر مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وفي الأول من مارس من هذا العام تم الاعتراف رسميًا بسيارة الليموزين لتحطيمها رقم جينيس للأرقام القياسية بجزء صغير، بعد أن تم تمديدها ببضع بوصات.



اطول سيارة فى العالم

استغرق مشروع التوسيع الأخير، الذي تكلف أكثر من 250 ألف دولار (190725 جنيهًا إسترلينيًا) في الشحن والمواد والعمالة، ثلاث سنوات لإكماله.

كما أنه باعتبارها واحدة من أكثر السيارات تميزًا على الإطلاق، تم تأجير سيارة الليموزين الطويلة في كثير من الأحيان للظهور السينمائي وظهرت في العديد من الأفلام.