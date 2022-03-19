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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أطول سيارة فى العالم بمقاس 100 قدم (صور) والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه ليس ذلك فحسب، بل يمكن قيادة السيارة الليموزين من كلا الطرفين وتتسع لأكثر من 75 شخصًا.
أطول سيارة بها مهبط للطائرات
وسع أوربيرج بعد ذلك السيارة الليموزين إلى 100 قدم (30.5 مترًا)، وتم إدراجها في النهاية على موقع eBay، حيث تم تداولها مرتين ولكن تم شراؤها في النهاية من قبل مالكها الحالي مايكل ديزر مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وفي الأول من مارس من هذا العام تم الاعتراف رسميًا بسيارة الليموزين لتحطيمها رقم جينيس للأرقام القياسية بجزء صغير، بعد أن تم تمديدها ببضع بوصات.
اطول سيارة فى العالم
استغرق مشروع التوسيع الأخير، الذي تكلف أكثر من 250 ألف دولار (190725 جنيهًا إسترلينيًا) في الشحن والمواد والعمالة، ثلاث سنوات لإكماله.
كما أنه باعتبارها واحدة من أكثر السيارات تميزًا على الإطلاق، تم تأجير سيارة الليموزين الطويلة في كثير من الأحيان للظهور السينمائي وظهرت في العديد من الأفلام.