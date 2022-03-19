شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية معرفة سرعة اتصالك بالإنترنت عبر صفحة جوجل الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أول الأشياء التي نقوم بها عندما يتقلب الاتصال بالإنترنت إجراء اختبار سرعة، حيث يوضح لك اختبار سرعة الإنترنت سرعة التنزيل والتحميل التي يحصل عليها جهازك في تلك اللحظة.

كما يساعدك الاختبار أيضًا في قياس زمن الوصول، وفي حين أن هناك العديد من مواقع الويب والتطبيقات التي تساعدك في إجراء هذا الاختبار ، فإن الموقع الذي تقدمه جوجل هو أحد أسهل المواقع للوصول إليها.

وقد دخلت جوجل في شراكة مع Measurement Lab (M-Lab) لإجراء اختبار السرعة هذا، ويمكن أن يؤدي إجراء هذا الاختبار إلى نقل أكثر من 40 ميجابايت من البيانات ، حسب سرعة الاتصال لديك.

ولمعرفة كيفية إجراء اختبار سرعة على موقع جوجل.com ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح موقع جوجل على أي متصفح إنترنت على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز اللوحي.

2. ابحث عن "Run Speed ​​Test" باستخدام شريط البحث.

3. في نتائج البحث ، ستتمكن من رؤية مربع حوار "اختبار سرعة الإنترنت"، "تحقق من سرعة الإنترنت لديك في أقل من 30 ثانية، عادةً ما ينقل اختبار السرعة أقل من 40 ميجابايت من البيانات ، ولكنه قد ينقل المزيد من البيانات على الاتصالات السريعة. "، انقر فوق الزر RUN SPEED TEST أسفل المربع مباشرةً.

4. بمجرد الضغط على الزر ، ستتمكن من رؤية نافذة منبثقة حيث ستظهر لك جوجل النتائج.

تجدر الإشارة إلى أن M-Lab يجري الاختبار وينشر جميع نتائج الاختبار علنًا للترويج لأبحاث الإنترنت، وتتضمن المعلومات المنشورة عنوان IP الخاص بك ونتائج الاختبار ، ولكنها لا تتضمن أي معلومات أخرى عنك كمستخدم للإنترنت.