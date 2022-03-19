شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على إصلاح كاميرا الويب ذات الأداء الضعيف فى Studio Display والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون Mac Studio آلة جيدة لبعض المحترفين المبدعين ، لكن العرض المصاحب لـ Studio Display يحتاج إلى بعض التلميع.

وأخبر متحدث باسم شركة Apple TechCrunch و The Wall Street Journal أن الشركة ستقوم بتحديث Studio Display من خلال برنامج لمعالجة مشكلة حيث لا تعمل كاميرا الويب "كما هو متوقع، ولم تقدم الشركة جدولًا زمنيًا للإصلاح، وفقا لتقرير engadged.

واشتكى TechCrunch و The Journal وآخرون من أن جودة صورة كاميرا الويب Studio Display منخفضة للغاية ، مع وجود مقاطع فيديو محببة ومغسولة حتى في الإضاءة الجيدة، ويساعد التأطير التلقائي لـ Center Stage على إخفاء المشكلة ، لكنه لا يلغيها.

والمشكلة غريبة بالنظر إلى الجودة العالية لكاميرا 2021 MacBook Pro ووجود شريحة A13 التي تهدف جزئيًا إلى معالجة صور كاميرا الويب وتمتلك Apple المعرفة والوسائل لإنتاج صورة رائعة المظهر.

ويقيس الأداء ما هو خلاف ذلك شاشة صلبة ذات مرئيات جيدة (إن كانت غير استثنائية) ومكبرات صوت قوية نسبيًا.

ومن الآمن القول أنك تريد انتظار التحديث إذا كانت كاميرا الويب الخاصة بـ Studio Display ستلعب دورًا كبيرًا في قرار الشراء الخاص بك، وإذا كنت ستنفق 1،599 دولارًا على الشاشة ، فأنت تريد أن تعرف أن جميع ميزاتها تعمل جيدًا قدر الإمكان.