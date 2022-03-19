شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يحظر Snap الرسائل المجهولة من تطبيقات الطرف الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخذ سناب شات المزيد من الإجراءات ضد التنمر والمضايقة على منصته ، ولن يسمح بعد الآن بالرسائل المجهولة من تطبيقات الطرف الثالث التى تتصل بمنصته، وفقا لتقرير engadged.

وقالت الشركة، إنه في حين أن معظم الناس يستخدمون هذه الميزات في "المرح ، والمشاركة ، والطرق المناسبة تمامًا" ، فقد أقرت بأن الآخرين قد يستفيدون من عدم الكشف عن هويتهم "للانخراط في سلوك ضار".

ومن الآن فصاعدًا ، ستحتاج تطبيقات الجهات الخارجية التي تريد السماح للأشخاص بالتواصل من خلال تكامل Snapchat أن يكون لديها مستخدمين مسجلين بأسماء مستخدمين وهويات مرئية.

وفى مايو الماضى ، قام Snap بقفل تطبيقان تابعان لجهات خارجية سمحا برسائل مجهولة خارج نظامها الأساسي للمطورين، وبدأت في مراجعة طقم التقط المعايير والسياسات وجاء القرار بعد وقت قصير من تقديم ملف دعوى قضائية المتعلقة بوفاة مراهق يُزعم أنه تعرض للتنمر من خلال تطبيقى Yolo و LMK، وسعت والدة المراهق إلى تحميل صانعى التطبيقات الثلاثة المسؤولية.

ومن بين أكثر من 1500 مطور يتمتعون بإمكانية الوصول إلى Snap Kit ، سيتأثر 2٪ بهذه السياسة كما سيؤثر تغيير آخر في القاعدة على 3% من مطورى Snap Kit: وستقتصر تطبيقات البحث عن الأصدقاء على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

ويُجرى Snap هذا التغيير لحماية المستخدمين الأصغر سنًا وجعل الأمور "أكثر اتساقًا مع حالة استخدام Snapchat - والاتصالات بين الأصدقاء المقربين الذين يعرفون بعضهم البعض بالفعل.