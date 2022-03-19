شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر تقنية جديدة يمكنها التعرف على كابل هاتفك الأندرويد التالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة جوجل على تسهيل الأمر لمستخدمي هواتف أندرويد للتعرف على الكابلات التالفة، فوفقًا لتقرير صادر عن مطوري XDA ، يضيف عملاق التكنولوجيا أداة تشخيص بدء تشغيل USB مع أحدث إصدار من تطبيق Android Auto.

ووفقًا لتفاصيل التحديث الذي تم تسريبه في سلسلة محادثات Twitter ، تظهر الأداة الجديدة في صفحة إعدادات Android Auto ضمن قسم مساعدة الاتصال.

وللوصول إلى أداة تشخيص بدء تشغيل USB ، تحتاج إلى توصيل كبل USB بهاتفك الذكي و Android Auto، وبمجرد الاقتران ، تتحقق الأداة مما إذا كان السلك قادرًا على نقل البيانات بين الوحدة الرئيسية وهاتف Android الذكي.

وإذا كانت الأداة غير قادرة على نقل البيانات بشكل صحيح ، فهذا يعني أن أيًا من المنافذ تالف أو أن الكبل غير متوافق مما يؤدي إلى ضعف الاتصال بـ Android Auto في السيارة.

ووفقًا للتقرير ، يتم طرح الأداة الجديدة مع الإصدار 7.5.121104 من Android Auto، ويعد الاتصال الضعيف بين Android Auto والهاتف الذكي مشكلة شائعة جدًا، ويبدو أن جوجل تحاول حل المشكلة مع التحديث الأخير.

ووفقًا لصفحة دعم Android Auto ، لن تعمل جميع كبلات USB مع جميع السيارات، وللحصول على أفضل جودة وموثوقية عند الاتصال بـ Android Auto ، جرب استخدام كابل يبلغ طوله أقل من 3 أقدام (1 متر) ولا تستخدم محاور USB أو ملحقات الكابلات.

ويُنصح أيضًا بضرورة تجربة الكابل المرفق بهاتفك، وغالبًا ما يتم اختبار هذه الكابلات من قبل الشركة المصنعة للهاتف للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد مع الهاتف، ويمكن أن تكون الكابلات من الشركات المصنعة المستقلة اختيارًا جيدًا إذا كانت تفي بمعايير منتدى USB Implementers.

وبصرف النظر عن هذا ، أضافت جوجل مؤخرًا أيضًا دعم بطاقة SIM المزدوجة لـ Android Auto. يتلقى المستخدمون الآن نافذة منبثقة تتيح لهم اختيار بطاقة SIM التي يريدون إجراء المكالمة من خلالها.