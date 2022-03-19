شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد طرح لعبة Sniper Elite 5 للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن مطور الألعاب البريطاني Rebellion Developments يستعد لطرح لعبة إطلاق النار Sniper Elite 5 عبر منصات PS5 و PS4 و Xbox Series X / S و Xbox One والكمبيوتر الشخصي (Steam و Epic Games Store و Windows Store) في 26 مايو 2022.

وستعيد تمثيل دور Karl Fairburne في سلسلة الألعاب مرة أخرى في Sniper Elite 5 وهذه المرة ، ستذهب إلى فرنسا حيث سيكون عليك الكشف عن لغز عملية Kraken of the Nazis، حيث تم تخصيص Sniper Elite III في إفريقيا بينما تم تخصيص Sniper Elite 4 في إيطاليا ، كلاهما خلال الحرب العالمية الثانية.

وتأتي اللعبة مع كاميرا قتل محسّنة، ويتضمن أيضًا أوضاع اجتياز مختلفة لإضافة المزيد من التنوع إلى طريقة اللعب، وعلى سبيل المثال ، ستتمكن من الاستفادة من ziplines في الخرائط، ويمكنك أيضًا الانزلاق على المنحدرات الجبلية والوميض على طول الحواف.

كذلك فإن عوامل فيزياء اللعب بالأسلحة النارية في أجزاء مختلفة من البندقية والتي لها تأثير على القنص ، جنبًا إلى جنب مع الجاذبية واتجاه الرياح ومعدل ضربات القلب.

وضع الغزو: لعبة القط والفأر أضاف المطورون وضعًا جديدًا للعبة في اللعب التعاوني حيث "سيكون لدى Axis Sniper الغازي هدف وحيد هو القضاء على اللاعب بينما يكتسب Allied Sniper هدفًا إضافيًا: إخراج الغازي".

وفي هذا الوضع ، يمكن أن يستعين غازي المحور بقوة محور الذكاء الاصطناعي للعثور على موقع لاعب الحلفاء، ويمكن لقناص المحور أيضًا توجيه الجنود في النطاق إلى "البقاء شارب" مما يعزز وعيهم. إذا حققت النجاح كقناص من المحور ، فستحصل على مكافآت مثل الأسلحة والعناصر وفتح الجلد.

قناص الحلفاء حصل أيضًا على بعض الحيل في جعبته، حيث يمكن للقناص الاستفادة من هواتف الغزو المنتشرة حول الخريطة لمعرفة آخر موقع معروف لقناص المحور، ومع ذلك ، سيتعين على قناص الحلفاء استخدام هذا المورد بذكاء لأن هذه الهواتف يمكن أن تكون مفخخة وأيضًا ، سيؤدي الإفراط في استخدامها إلى الكشف عن الموقع.

وإذا نجحت كقناص من الحلفاء في القضاء على خصمك ، فستربح سلاحًا وجلود شخصية.