شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق الإصدار الثانى من Developer Preview لنظام Android 13.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Google الإصدار الثانى من Developer Preview لنظام Android 13 ، وهو يتضمن تغييرًا كبيرًا في كيفية تقديم النظام الأساسي للتنبيهات، وفقا لتقرير engadged.

وستحتاج التطبيقات المصممة لنظام Android 13 إلى طلب الإذن قبل أن تتمكن من إرسال الإشعارات، ولن تواجه التطبيقات المصممة لنظام التشغيل Android 12 أو أقل هذا الالتزام ، ولكن قد يكون هذا مفيدًا للغاية إذا سئمت من الاضطرار إلى تعطيل الإشعارات للتطبيقات التي تمكّنها افتراضيًا.

وفى هذه الأثناء ، يمكن للمطورين إنشاء أذونات "قابلة للرجوع إلى إصدار سابق" والتي يتم تقليصها بمجرد عدم الحاجة إليها، وقد يقوم التطبيق الذى كان يحتاج إلى الوصول إلى موقعك من قبل بإيقاف تشغيله إذا تم تعطيل ميزة ذات صلة ، أو إذا لم يعد الإذن ضروريًا في Android 13.

بعد ذلك ، تنطبق أكبر ترقيات Developer Preview 2 في الغالب على الصوت، وستجد دعم Bluetooth LE Audio الذي يعد بصوت "عالي الدقة" دون التأثير الكبير على عمر البطارية، كما سيجد الموسيقيون توافق MIDI 2.0 الذي يتيح لك استخدام أدوات USB عالية الدقة وأكثر تعبيرًا، ويعد إصدار Android 13 الأحدث أفضل أيضًا فى التعامل مع اللغات غير اللاتينية مثل اليابانية والتاميلية.

وستحتاج إلى هاتف Pixel 4 أو Pixel 4a أو أحدث هاتف Google لتحميل صورة نظام Android 13 DP2 خارج المحاكى.

كما هو الحال مع المعاينات السابقة ، لن ترغب في تثبيت هذا على هاتفك الرئيسى فمن المحتمل أن يكون هناك الكثير من الثغرات المتبقية وصداع التوافق.

ولا تزال Google تستهدف استقرار النظام الأساسي بين شهري يونيو ويوليو ، ولن يكون الإصدار المصقول مستحقًا حتى وقت ما بعد ذلك، وإذا كنت تستطيع إجراء التجربة فيجب أن يكون واضحًا أن نظام التشغيل الجديد يتشكل بسرعة.