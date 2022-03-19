فيديو مثير.. “مسيرات” انتحارية أمريكية لوقف زحف القوات الروسية نحو كييف

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - مارس - 2022 12:00 صباحًا

أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها إرسال حزمة مساعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، لدعمها في التصدي للآليات الروسية الغازية.

وتشمل المساعدات 100 طائرة دون طيار من طراز “سويتش بلاد” (Switchblade)، وهي مستوى جديد من الأسلحة، إلى جانب الأنظمة الأخرى، وتبلغ قيمة حزمة الأسلحة 800 مليون دولار، وفقاً لما كشفته صحيفة “بوليتيكو”.

ويدعم الحلفاء الغربيون بقيادة الولايات المتحدة دفاع أوكرانيا عن أراضيها بأنظمة أسلحة، وأكملت الحرب الروسية على أوكرانيا الآن أسبوعها الثالث، حيث وجدت روسيا أنه من الصعب كسر دفاع أوكرانيا عن مدنها الكبرى، على الرغم من أنها فقدت السيطرة على مواقع المفاعلات النووية.

وذكرت صحيفة بوليتيكو أن خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخير أمام الكونغرس الأميركي كان مصحوبًا بطلب للحصول على دعم عسكري أكبر من الولايات المتحدة.

وقال مايك ماكول، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إن الحزمة تضمنت أيضًا 100 سويتش بلاد، وهي طائرات مسيرة صغيرة وخفيفة يمكن إطلاقها من أنبوب.

ويعمل نظام الطائرات المسيرة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويمكن للمشغل التحكم في رحلتها على بُعد عشرات الأميال.

وعند إطلاقها مثل قذيفة هاون، يمكن للطائرة المسيرة البقاء في الهواء لما يقرب من 30 دقيقة، يمكن خلالها للمشغل تحريكها نحو هدفها، حيث تتحطم وتنفجر مدمرة نفسها بالهدف مثل طائرات الكاماكازي اليابانية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية.

وأثبتت هذه المسيرات كفاءتها في القتال مع ميزة وجود موجة استشعار حاصلة على براءة اختراع، وتعتبر السلاح المثالي للاستخدام في حروب العصابات.

وتوفر سويتش بلاد، القابلة للحمل على الظهر، والنشر بسرعة سواء من منصات جوية أو بحرية أو أرضية، زيادة في معدل استهداف الأعداء من خلال وجود إحداثيات نظام الموقع الجغرافي المتطور وفي الوقت الحقيقي، كما تعطي تسجيل فيديو من أجل استهداف دقيق ولتجنب الأضرار الجانبية.

ويتم نقل إحداثيات الهدف على الفور من المقاتل إلى الطائرة عبر نظام تحكم يدوي، مما يقلل من الجداول الزمنية للتفاعل والحمل المعرفي للمشغل.

ويمكن للطائرة تدمير المركبات، كما يمكن استخدامها أيضًا لإحباط الكمائن، مما يمنح القوات الأوكرانية ميزة واضحة إذا اقتربت القوات الروسية جدا من العاصمة كييف.