نتفليكس تعلن الحرب على مشاركة الحسابات بين الأصدقاء

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت منصة "نتفليكس" العالمية عن السماح للأفراد خارج المنزل الواحد، بمشاركة نفس الحساب، فقط إذا دفعوا مبلغاً إضافياً للاشتراك.

وتتميز "نتفليكس" بخاصية مشاركة كلمة المرور "باسوورد"، وهو الأمر الذي يتيح للأصدقاء وأعضاء العائلة بكثر أعدادهم، استخدام حساب واحد، دون دفع مبلغ إضافي لكل مستخدم.

وتقول شبكة "سكاي نيوز عربية" إن نتفليكس ستبدأ بتجربة خاصية جديدة اسمها "العضو الإضافي"، في عدد من الدول بأمريكا اللاتينية، قبل طرحها في كل دول العالم، وفقاً لمتحدث باسم الشركة.

وبإمكان "العضو الإضافي" استخدام حساب نتفليكس التابع لشخص آخر، بدفع مبلغ إضافي، ولن يستطيع الدخول باستخدام الاسم وكلمة المرور التي يستخدمها صاحب الحساب الأصلي.

وأصدرت الشركة بياناً قالت فيه إن الفكرة الرئيسية من المشاركة، كانت لأفراد العائلة داخل المنزل الواحد، لكن سوء الاستخدام، وتناقل الحسابات عبر عدة منازل مختلفة، دفع الشركة لإعادة النظر في هذا الأمر.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنها ستحدد فكرة المشاركة في نتفليكس، من أجل رفع مبالغ الاشتراك للاستثمار في أعمال تلفزيونية وسينمائية أكثر.