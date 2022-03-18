شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PayPal سيسمح بتبادل إرسال الأموال إلى المستخدمين فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيسمح PayPal الآن للمدفوعات من نظير إلى نظير من وإلى أوكرانيا، وأعلنت الشركة اليوم أنها بصدد توسيع خدماتها بشكل كبير في أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسى وفقا لتقرير engadged.

وقبل ذلك، كان بإمكان عملاء PayPal الأوكرانيين فقط استخدام منصة الدفع لإرسال الأموال خارج البلاد، و في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الشركة أنها ستخرج من روسيا مستشهدة بـ "العدوان العنيف" الذى تمارسه البلاد ضد أوكرانيا.

وسيتمكن مستخدمو PayPal في أوكرانيا الآن من إرسال الأموال واستلامها من خارج البلاد ، وكذلك محليًا ، إنها خطوة من المرجح أن تجعل الحياة أسهل بالنسبة للأوكرانيين الذين يتلقون دعمًا ماليًا من عائلاتهم وأحبائهم الذين يعيشون في الخارج.

وسيتمكن الأوكرانيون أيضًا من إرسال الأموال مباشرة إلى حساباتهم المصرفية عن طريق ربط بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بهم فيزا أو ماستركارد.

وربما الأهم من ذلك ، أن PayPal تتنازل عن رسومها الخاصة (حتى 30 يونيو) لكل من إرسال الأموال واستلامها في أوكرانيا، عادةً ما تفرض منصة الدفع رسومًا على المعاملات الدولية التي تبدأ بنسبة 5٪ ، وتزداد اعتمادًا على طريقة الدفع الخاصة بك والمنطقة التي يقيم فيها المستلم.

ومن المحتمل أن يكون لخيار الدفع الجديد تأثير كبير في أوكرانيا ، حيث لا يوجد سوى عدد قليل من الخيارات لإرسال الأموال أو تلقيها في الخارج.

وقد يكون إرسال الأموال إلى الأفراد في أوكرانيا (أو في أي مكان بالخارج تقريبًا) مكلفًا، وتفرض كل منصة دفع تخدم قاعدة عملاء عالمية في أوكرانيا (بما في ذلك WesterUnion و MoneyGram و Remitly) رسومًا أو عمولة على المعاملات الدولية.

وقد تكون أسعار الصرف غير مواتية في كثير من الأحيان، ونأمل أن يكون لهذه المهلة المؤقتة من PayPal تأثير كبير لأولئك الذين يسعون إلى إرسال الأموال إلى أحبائهم في أوكرانيا.