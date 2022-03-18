شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل ظاهرة الاعتدال الربيعى للأرض وموعد حدوثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الاعتدال الربيعي للأرض في يوم 20 مارس، حيث يصل الموسم الجديد في نصف الكرة الشمالي، وهو إحدى لحظتين في السنة تكون فيهما الشمس فوق خط الاستواء مباشرة ويكون النهار والليل متساويين في الطول تقريبًا، وبعد الاعتدال الربيعي، سيبدأ النصف الشمالي من الكرة الأرضية في رؤية ساعات من ضوء النهار أكثر من الظلام كل يوم حتى الانقلاب الصيفي في 21 يونيو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُنظر إلى الحدث الفلكي، الذي تم الاحتفال به لعدة قرون، على أنه يبشر ببدايات جديدة وتجديد العالم الطبيعي.

يصادف يوم الأحد بداية "الربيع الفلكي"، والذي يختلف عن "ربيع الأرصاد الجوية"، والذي يبدأ دائمًا في 1 مارس وينتهي في 31 مايو.

تحدث الفصول لأن الأرض تميل قليلاً حول محورها، لذلك في نصف العام، يميل نصف الكرة الشمالي قليلاً نحو الشمس، مما يعني أن لدينا ساعات أطول في النهار ودرجات حرارة أكثر دفئًا.

كما أنه بالنسبة للنصف الآخر من العام، فإننا نميل قليلاً بعيدًا عن الشمس بحيث يكون لدينا ليال أطول وطقس أكثر برودة.

ومع ذلك، مرتين في السنة، في مارس وسبتمبر، تكون الشمس فوق خط الاستواء مباشرة، لذلك لا يميل نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي نحو الشمس.

ستمر الشمس هذا العام فوق خط الاستواء في تمام الساعة 15:33 بتوقيت جرينتش يوم 20 مارس، وهناك نوعان من الاعتداب كل عام، يكون واحد في مارس، والمعروف بالاعتدال الربيعي، والآخر في سبتمبر يسمى الاعتدال الخريفي.