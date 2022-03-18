المرأة تفكّر.. كثيرًا! (دراسة)

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 6:52 مساءً

وجدت دراسة قام بها العلماء في ولاية كاليفورنيا ان المراة تميل بطبيعتها للتفكير والتحليل اكثر من نظيرها الرجل، وان لديها دماغاً نشطاً بل ربما اكثر نشاطاً من الرجل. وتعتبر هذه الدراسة الاكبر والاكثر شمولية من نوعها في هذا المجال، وجاءت لتؤكد الصورة النمطية التي لطالما تداولها الإنسان عن تفكير المراة.

وخلال الدراسة، قام العلماء بتحليل معطيات ومعلومات ماخوذة من اكثر من 45 الف دراسة، ليخرجوا بنتيجة ان ادمغة النساء عموماً اكثر نشاطاً من دماغ الرجل. إذ وجد ان كمية الدماء التي تصل إلى بعض المناطق في دماغ المراة كانت اكبر بكثير من تلك التي تصل إلى المناطق ذاتها في دماغ الرجل، الامر الذي يجعلها المراة اكثر قدرة على التركيز وفي الوقت ذاته اكثر قابلية للتعاطف مع الاخرين والقلق المفرط.

ولا تقتصر اهمية هذه الدراسة على النتائج المذكورة فحسب، وإنما تاتي لتوفر تفسيراً وإن كان اولياً للسبب وراء شيوع بعض امراض الدماغ بين النساء تحديداً مثل امراض الزهايمر والاكتئاب والقلق، بينما تاتي امراض اخرى معينة لتكون اكثر شيوعاً بين الرجال مثل اضطراب قلة الانتباه وفرط الحركة.

كما جاءت هذه الدراسة لتوفر تفسيراً منطقياً لسبب قوة احاسيس المراة وتفوقها على الرجل في مشاعر ونواحي نفسية معينة، مثل التعاطف والحدس والتعاون والقدرة على التحكم بالنفس. كما جاءت لتفسر كذلك سبب حساسية المراة الكبيرة تجاه مشاعر مثل والحزن القلق والإصابة بالارق.