شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت فهد يعمل بسرعات تصل إلى 9 أميال فى الساعة بالبيئات القاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور المهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا روبوت فهد ذات أربع أرجل، تنطلق بسرعة تصل إلى 9 أميال في الساعة، وهو قادر حتى على اجتياز الجليد والحصى بسرعة، وقالوا إنه غير قابل للتدمير تقريبًا، حيث تعلم كيفية السباق عبر مجموعة من التضاريس المختلفة من خلال التجربة والخطأ، بنفس الطريقة التي يتعلم بها البشر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون، إنه بفضل تقنية المحاكاة الحديثة، تمكن روبوت الفهد الصغير الخاص بهم من تجميع ما يعادل 100 يوم من الخبرة على أسس مختلفة في ثلاث ساعات فقط من الوقت الفعلي.

ومر ما يقرب من 25 عامًا منذ إنشاء أول حيوان آلي، ومنذ ذلك الحين كشف العلماء في جميع أنحاء العالم عن أمثلة على آلات المشي والرقص وفتح الأبواب من بين أمور أخرى.

قال الباحث الرئيسي جابرييل مارجوليس: "لقد طورنا نهجًا يتحسن من خلاله سلوك الروبوت من تجربة محاكاة، كما أن نهجنا النقدي يتيح أيضًا النشر الناجح لتلك السلوكيات المكتسبة في العالم الحقيقي".

كما أن منح الروبوتات قدرة على التكيف يتطلب تحديدًا سريعًا لتغيرات التضاريس والتكيف بسرعة لمنع الروبوت من السقوط.

كما أنه في حالة فشل الروبوت في منطقة معينة، سيحتاج المهندس البشري إلى تحديد سبب الفشل وتكييف وحدة تحكم الروبوت يدويًا، وقد تتطلب هذه العملية وقتًا بشريًا كبيرًا.