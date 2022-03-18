شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Wave Bar الجديدة فى "كلوب هاوس" وكيف يستفيد منها المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تطبيق الوسائط الاجتماعية الصوتي فقط Clubhouse ميزة جديدة تسمى Wave Bar لتسهيل الاتصال والدردشة مع الأصدقاء على النظام الأساسي، حيث يتم حاليًا اختبار الميزة وستضيف رمز يد تلوح إلى أيقونات الملف الشخصي لأصدقائك في الجزء العلوي من الشاشة.

وسيعرض Wave Bar صور الملفات الشخصية لأصدقائك في الجزء العلوي من التطبيق، وعندما يتصل أحد أصدقائك بالإنترنت، يمكنك توجيهه إليه ودعوته للدردشة معك، وباستخدام هذه الميزة، ستفتح Waves الآن غرفًا اجتماعية بدلاً من الغرف الخاصة ، بحيث يمكن لأصدقاء المتحدثين الانضمام إلى المحادثة ويمكن للمتحدثين إجراء اختبار ping على الأصدقاء.

ويوجد أيضًا شريط ping جديد أعلى الغرف الاجتماعية حتى تتمكن من الاتصال بالأصدقاء بسرعة.

وقدم تطبيق الوسائط الاجتماعية مؤخرًا ميزة الدردشة داخل الغرفة التي تتيح للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض عبر الرسائل النصية أثناء الغرفة الحية ، وفقًا لتقرير صادر عن IANS.

وفيما يتعلق بالميزة الجديدة ، ورد أن Clubhouse قال إن المبدعين سيكون لديهم سيطرة كاملة على الدردشة داخل الغرفة، ويمكنهم إيقاف تشغيل الدردشة في أي وقت في الغرفة الحية ويمكنهم أيضًا حذف أي رسالة أثناء الغرفة الحية وحتى بعد انتهاء الغرفة.

وقالت الشركة في أحد المدونات: "نأمل أن يؤدي ذلك إلى جعل إجراء استطلاعات الرأي السريعة أو تحديد مصادر الأسئلة من الجمهور أسهل بكثير، ونقل المشاركة إلى المستوى التالي".